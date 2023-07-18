ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки атаковали 148 городов и сел Украины, есть погибшие и раненые – Military Media Center

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты ежедневно бьют по Украине из разных видов вооружения. На фото сгоревшее из-за обстрела поле пшеницы в Донецкой области
Оккупанты ежедневно бьют по Украине из разных видов вооружения. На фото – сгоревшее из-за обстрела поле пшеницы в Донецкой области
Фото: Поліція Донецької області / Facebook

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на информацию ситуационного центра Минобороны Украины на утро 18 июля.

"Из разных видов вооружения – стрелковое оружие, гранатометы, минометы, танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, ударные беспилотники, крылатые ракеты и тактическая авиация – были атакованы 148 населенных пунктов и 64 объекта инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, их число уточняется.

О жертвах и раненых среди мирных жителей в результате российских обстрелов за сутки сообщили власти Херсонской, Донецкой, ЗапорожскойХарьковской, Сумской, Одесской областей.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 16 июля 2023 года, погибло 9287 мирных жителей, 16 384 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.

Только в Донецкой области, по информации ОВА на 18 июля, погибли 1616 мирных жителей и ранены 3855 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.

Теги: Минобороны, обстрелы, война России против Украины, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мишина снялась в мокрой одежде и рассказала об избавлении от шаблонов
Мишина снялась в мокрой одежде и рассказала об избавлении от шаблонов
Дорофеева стала четвертым тренером шоу "Голос країни". В 11-м сезоне участник из ее команды стал победителем проекта
Дорофеева стала четвертым тренером шоу "Голос країни". В 11-м сезоне участник из ее команды стал победителем проекта
Галина ГРИШИНА
Река Днепр вдохновила Лободу на новый сингл
Река Днепр вдохновила Лободу на новый сингл
Томаты с белыми жесткими прожилками. Можно ли их есть?
Томаты с белыми жесткими прожилками. Можно ли их есть?
Харьковскому театру "Березіль" урезали финансирование, а возмещение зарплат возложили на страну-агрессор
Харьковскому театру "Березіль" урезали финансирование, а возмещение зарплат возложили на страну-агрессор
Галина ГРИШИНА
Как выбрать вкусный арбуз. Лайфхаки
Как выбрать вкусный арбуз. Лайфхаки
Галина ГРИШИНА
Молодой картофель с маком и шкварками. Старинный рецепт
Молодой картофель с маком и шкварками. Старинный рецепт
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук в платье прыгнула в бассейн
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук в платье прыгнула в бассейн
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина
Галина ГРИШИНА
"Это вкусно". Как за 45 минут приготовить кабачковый пирог. Рецепт из семи ингредиентов
"Это вкусно". Как за 45 минут приготовить кабачковый пирог. Рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
51-летняя Вергара разводится с 46-летним мужем после семи лет брака
51-летняя Вергара разводится с 46-летним мужем после семи лет брака
Галина ГРИШИНА
37-летняя Лохан впервые стала матерью. Ребенок родился в Дубае
37-летняя Лохан впервые стала матерью. Ребенок родился в Дубае
Галина ГРИШИНА
21-летняя дочь Сумской окончила университет имени Карпенко-Карого. Актриса рассказала о ее будущей карьере
21-летняя дочь Сумской окончила университет имени Карпенко-Карого. Актриса рассказала о ее будущей карьере
Галина ГРИШИНА
  "Он более мягкий, не имеет резкого и острого вкуса". Дачница из Тернополя рассказала, как четвертый год выращивает гибридный чеснок рокамболь
  "Он более мягкий, не имеет резкого и острого вкуса". Дачница из Тернополя рассказала, как четвертый год выращивает гибридный чеснок рокамболь
Галина ГРИШИНА
Тринчер показала, как уговаривает мужа съесть кашу. Певица опубликовала забавное видео
Тринчер показала, как уговаривает мужа съесть кашу. Певица опубликовала забавное видео
Саливанчук показала, как выглядит ее отец
Саливанчук показала, как выглядит ее отец
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (438797)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (215528)
3
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (158100)
4
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (74439)
5
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам (49130)
6
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (27275)
7
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (24612)
8
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (21030)
 
 
 
 