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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белополье выросло число жертв обстрела оккупантов. В городе объявлен траур

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В результате обстрела Белополья погибли три пожилые женщины
В результате обстрела Белополья погибли три пожилые женщины
Фото: ДСНС України / Telegram

18 июля в больнице умерла женщина, которая была тяжело ранена накануне в результате российского обстрела Белополья Сумской области. Об этом сообщил городской голова Юрий Зарко в Facebook.

Таким образом, число жертв обстрела выросло до трех. В областной прокуратуре сообщали, что раненной в парке женщине был 61 год – по информации "Суспільного", речь идет именно о ней. 

Известно было о еще девяти раненых, по данным "Суспільного", один из них остается в больнице в тяжелом состоянии.

Российские военные обстреляли Белополье из артиллерии днем 17 июля. Снаряды взорвались в центре и на окраинах города. Было попадание по городскому парку, где погибли две женщины – 76 и 74 лет, а также по территории пожарной части, там ранены шесть спасателей.

18 июля в Сумах и Белопольской общине объявили днем траура по погибшим, сообщили местные власти.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.

Теги: Сумская область, траур, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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