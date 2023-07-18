В Белополье выросло число жертв обстрела оккупантов. В городе объявлен траур

Таким образом, число жертв обстрела выросло до трех. В областной прокуратуре сообщали, что раненной в парке женщине был 61 год – по информации "Суспільного", речь идет именно о ней.

Известно было о еще девяти раненых, по данным "Суспільного", один из них остается в больнице в тяжелом состоянии.

Российские военные обстреляли Белополье из артиллерии днем 17 июля. Снаряды взорвались в центре и на окраинах города. Было попадание по городскому парку, где погибли две женщины – 76 и 74 лет, а также по территории пожарной части, там ранены шесть спасателей.

18 июля в Сумах и Белопольской общине объявили днем траура по погибшим, сообщили местные власти.