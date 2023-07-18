Обстрелы Донецкой области. За сутки погибли три мирных жителя, есть раненые, разрушены дома

Он уточнил, что погибли люди в Степановке, Макаровке и Степовом, ранены – в Степановке и Авдеевке. По Авдеевке, как отметил Кириленко, оккупанты нанесли два ракетных удара.

Также на донецком направлении под огнем были Кураховская община, Ласточкино, Красногоровка. На волновахском – Угледар и Пречистовка. На горловском – Часовоярская, Торецкая, Константиновская общины. На лисичанском – Северск и Лиманская общины.

По информации регионального управления полиции, в области за сутки три человека погибли и пять ранены.

Россияне нанесли 31 удар по гражданскому населению в 19 населенных пунктах, применив ракеты, ЗРК С-300, беспилотники, РСЗО "Град", артиллерию.

"Разрушениям подверглись 37 гражданских объектов: 20 жилых домов, школа, магазин, предприятие, лаборатория, склад, гаражи и транспортные средства, ЛЭП, поле пшеницы", – сказано в сообщении.