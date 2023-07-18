Обстрелы Донецкой области. За сутки погибли три мирных жителя, есть раненые, разрушены дома

Он уточнил, что погибли люди в Степановке, Макаровке и Степовом, ранены – в Степановке и Авдеевке. По Авдеевке, как отметил Кириленко, оккупанты нанесли два ракетных удара.
Также на донецком направлении под огнем были Кураховская община, Ласточкино, Красногоровка. На волновахском – Угледар и Пречистовка. На горловском – Часовоярская, Торецкая, Константиновская общины. На лисичанском – Северск и Лиманская общины.
По информации регионального управления полиции, в области за сутки три человека погибли и пять ранены.
Россияне нанесли 31 удар по гражданскому населению в 19 населенных пунктах, применив ракеты, ЗРК С-300, беспилотники, РСЗО "Град", артиллерию.
"Разрушениям подверглись 37 гражданских объектов: 20 жилых домов, школа, магазин, предприятие, лаборатория, склад, гаражи и транспортные средства, ЛЭП, поле пшеницы", – сказано в сообщении.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 16 июля 2023 года, погибло 9287 мирных жителей, 16 384 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.
Только в Донецкой области, по информации ОВА на 18 июля, погибли 1616 мирных жителей и ранены 3855 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.