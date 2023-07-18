Оккупанты нанесли авиаудар по Орехову. Погибла пожилая женщина, пять человек ранены – ОВА

Еще пять жителей получили травмы – 48-летнему мужчине на месте была оказана медицинская помощь, раненых женщин 43, 73, 79 лет и 75-летнего мужчину оперативно госпитализировали.
Всего за минувшие сутки под вражеский огонь в регионе попали 24 населенных пункта, зафиксировано 104 обстрела.
Российские военные ударили из авиации по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке, из беспилотников атаковали Новоандреевку, из РСЗО били по Новодаровке, Темировке, Новоивановке, Каменскому.
95 артиллерийских обстрелов совершили по территории Гуляйполя, Зализничного, Малиновки, Преображенки, Каменского, Плавней, Пятихаток и других сел на линии огня.
Повреждены 26 гражданских объектов: многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и другое имущество.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.