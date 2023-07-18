Оккупанты нанесли авиаудар по Орехову. Погибла пожилая женщина, пять человек ранены – ОВА

Малашко сообщил о последствиях российских обстрелов Запорожской области за сутки Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

Еще пять жителей получили травмы – 48-летнему мужчине на месте была оказана медицинская помощь, раненых женщин 43, 73, 79 лет и 75-летнего мужчину оперативно госпитализировали.

Всего за минувшие сутки под вражеский огонь в регионе попали 24 населенных пункта, зафиксировано 104 обстрела.

Российские военные ударили из авиации по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке, из беспилотников атаковали Новоандреевку, из РСЗО били по Новодаровке, Темировке, Новоивановке, Каменскому.

95 артиллерийских обстрелов совершили по территории Гуляйполя, Зализничного, Малиновки, Преображенки, Каменского, Плавней, Пятихаток и других сел на линии огня.

Повреждены 26 гражданских объектов: многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и другое имущество.