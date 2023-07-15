Россияне 45 раз за сутки обстреляли Запорожскую область, в результате атак вражеских дронов ранен мирный житель – ОВА

Враг нанес 39 артиллерийских ударов, а также атаковал города и села региона при помощи авиации.

"В настоящее время зафиксировано 27 разрушений объектов жилищной и социальной инфраструктуры в 15 населенных пунктах Запорожской области", – отметил Малашко.

По словам главы ОВА, захватчики дважды атаковали окраины областного центра с применением дронов. В результате ранения получил 62-летний мужчина.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.