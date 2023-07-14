Россияне за сутки обстреляли больше 20 городов и сел Запорожской области, есть погибший и раненые. Фото

54 артиллерийских удара пришлись по Орехову, Зализничному, Гуляйполю, Новоданиловке, Белогорью, Левадному, Степногорску, Каменскому и еще 10 прифронтовым селам.
Также зафиксировано шесть ударов из реактивных систем залпового огня по Орехову, Верхней Терсе, Новодаровке и Червоному, два ракетных удара по Малокатериновке и авиационный удар по Орехову.
В результате вражеских обстрелов ранения получили четыре человека. Также известно о погибшем 40-летнем мужчине.
В ОВА получили 52 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений, складов и учреждения социальной инфраструктуры.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.