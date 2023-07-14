Россияне за сутки обстреляли больше 20 городов и сел Запорожской области, есть погибший и раненые. Фото

Россияне били по Запорожской области ракетами, артиллерией и РСЗО Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

54 артиллерийских удара пришлись по Орехову, Зализничному, Гуляйполю, Новоданиловке, Белогорью, Левадному, Степногорску, Каменскому и еще 10 прифронтовым селам.

Также зафиксировано шесть ударов из реактивных систем залпового огня по Орехову, Верхней Терсе, Новодаровке и Червоному, два ракетных удара по Малокатериновке и авиационный удар по Орехову.

В результате вражеских обстрелов ранения получили четыре человека. Также известно о погибшем 40-летнем мужчине.

В ОВА получили 52 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений, складов и учреждения социальной инфраструктуры.