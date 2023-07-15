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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Запорожскую область, пострадали три человека – Офис президента

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Войска РФ обстреляли здание поселкового совета
Войска РФ обстреляли здание поселкового совета
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Российские оккупанты 15 июля обстреляли поселок Степногорское Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Оккупанты обстреляли населенный пункт из реактивных систем залпового огня "Град", попали в здание поселкового совета. 

В результате атаки пострадали две женщины и мужчина. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская область, война России против Украины, пострадавшие, Андрей Ермак
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