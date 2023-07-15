Оккупанты обстреляли Запорожскую область, пострадали три человека – Офис президента

Оккупанты обстреляли населенный пункт из реактивных систем залпового огня "Град", попали в здание поселкового совета.

В результате атаки пострадали две женщины и мужчина.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.