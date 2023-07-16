В Степногорске вследствие российского обстрела пострадали семь человек – Запорожская ОВА

В целом оккупанты за сутки нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам области.

"Из артиллерии враг бил по прифронтовым селам: 48 обстрелов зафиксировано в Гуляйполе, Зализнычном, Гуляйпольском, Новодаровке, Ольговском, Чаривном, Червоном, Малиновке и Левадном. Кроме этого, россияне нанесли ракетный удар по окрестностям областного центра и ударили из РСЗО по Степногорску", – говорится в сообщении.

Вследствие обстрела Степногорска были ранены женщины 62, 66, 68 лет и мужчины 37, 60, 61 и 68 лет.

Власти получили 33 сообщения о разрушении жилых домов, административном здании и объектах социальной инфраструктуры.

15 июля в Офисе президента сообщали о троих погибших.