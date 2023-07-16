В Степногорске вследствие российского обстрела пострадали семь человек – Запорожская ОВА

В целом оккупанты за сутки нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам области.
"Из артиллерии враг бил по прифронтовым селам: 48 обстрелов зафиксировано в Гуляйполе, Зализнычном, Гуляйпольском, Новодаровке, Ольговском, Чаривном, Червоном, Малиновке и Левадном. Кроме этого, россияне нанесли ракетный удар по окрестностям областного центра и ударили из РСЗО по Степногорску", – говорится в сообщении.
Вследствие обстрела Степногорска были ранены женщины 62, 66, 68 лет и мужчины 37, 60, 61 и 68 лет.
Власти получили 33 сообщения о разрушении жилых домов, административном здании и объектах социальной инфраструктуры.
15 июля в Офисе президента сообщали о троих погибших.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.