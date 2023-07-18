Россияне почти 100 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, три мирных жителя ранены

Оккупанты выпустили 517 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА. По Херсону враг выпустил 79 снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", – отмечается в сообщении.
Из-за российской агрессии три человека получили ранения. В частности, как сообщали накануне в ОВА, пострадала 56-летняя жительница Белозерки, которой снаряд прилетел прямо во двор.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.