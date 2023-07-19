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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о ночной атаке оккупантов: Российские террористы сознательно целились в инфраструктуру "зернового соглашения"

Зеленский: Каждая российская ракета это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни
Зеленский: Каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью целенаправленно пытались поразить украинскую инфраструктуру, которая была задействована в реализации "зернового соглашения". Об этом 19 июля в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"На утреннем селекторном совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской и Житомирской областям, другим регионам. Российские террористы абсолютно сознательно целились в инфраструктуру "зернового соглашения", и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни", – подчеркнул глава государства.

О последствиях вражеских ударов президента проинформировали вице-премьер по вопросам восстановления Украины – министр по вопросам развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Также с докладами выступили главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна", – отметил Зеленский.

По данным оперативного командования "Юг", в ночь на 19 июля армия России атаковала населенные пункты Украины ракетами и дронами. Взрывной волной повреждены зерновой и масляный терминалы порта, там начался пожар. В Одесском районе снаряды РФ попали в промышленный объект, был ранен сотрудник. Пострадали склады табака и пиротехнических изделий.

Утром Воздушные силы сообщили, что в течение нескольких волн противник выпустил 16 крылатых рак "Калибр", восемь Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Также оккупанты направили в Украину 32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Противовоздушная оборона ВС и другие подразделения сил обороны Украины уничтожила 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр", авиационную ракету Х-59 и 23 БПЛА иранского производства Shahed.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

18 июля посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина рассматривает вариант "зернового коридора" через территориальные воды Румынии и Болгарии.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, экспорт, Владимир Зеленский, война России против Украины, инфраструктура, сделка, Валерий Залужный, соглашение, Александр Кубраков, российские оккупанты, зерно
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