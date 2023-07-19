Зеленский о ночной атаке оккупантов: Российские террористы сознательно целились в инфраструктуру "зернового соглашения"

Зеленский: Каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"На утреннем селекторном совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской и Житомирской областям, другим регионам. Российские террористы абсолютно сознательно целились в инфраструктуру "зернового соглашения", и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни", – подчеркнул глава государства.

О последствиях вражеских ударов президента проинформировали вице-премьер по вопросам восстановления Украины – министр по вопросам развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Также с докладами выступили главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна", – отметил Зеленский.

По данным оперативного командования "Юг", в ночь на 19 июля армия России атаковала населенные пункты Украины ракетами и дронами. Взрывной волной повреждены зерновой и масляный терминалы порта, там начался пожар. В Одесском районе снаряды РФ попали в промышленный объект, был ранен сотрудник. Пострадали склады табака и пиротехнических изделий.

Утром Воздушные силы сообщили, что в течение нескольких волн противник выпустил 16 крылатых рак "Калибр", восемь Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Также оккупанты направили в Украину 32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Противовоздушная оборона ВС и другие подразделения сил обороны Украины уничтожила 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр", авиационную ракету Х-59 и 23 БПЛА иранского производства Shahed.