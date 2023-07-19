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Украина рассматривает возможность "зернового коридора" через Румынию и Болгарию – посол в Турции

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Боднар рассказал об альтернативном варианте "зернового коридора"
Боднар рассказал об альтернативном варианте "зернового коридора"
Фото: EPA

После выхода России по Черноморской зерновой инициативе Украина рассматривает возможность "зернового коридора" через территориальные воды Румынии и Болгарии. Об этом в эфире телемарафона 18 июля сказал посол Украины в Турции Василий Боднар, видео опубликовало "Суспільне".

"Россия, выйдя из соглашения, заявила о том, что она не обеспечивает безопасность. А это значит, что они будут обстреливать порты, инфраструктуру и, возможно, корабли. В этом и риск", – сказал он.

По словам посла, эти угрозы будут влиять, в частности, на шипинговые компании и страхование. В то же время Украина создала соответствующий фонд обеспечения этих рисков, отметил Боднар.

"У нас есть возможности привлекать корабли и компании, которые готовы предоставлять эти корабли для перевозки зерна. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски", — сказал он.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: экспорт, Василий Боднар, война России против Украины, зерно, зерновой коридор
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