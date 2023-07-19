Украина рассматривает возможность "зернового коридора" через Румынию и Болгарию – посол в Турции

"Россия, выйдя из соглашения, заявила о том, что она не обеспечивает безопасность. А это значит, что они будут обстреливать порты, инфраструктуру и, возможно, корабли. В этом и риск", – сказал он.

По словам посла, эти угрозы будут влиять, в частности, на шипинговые компании и страхование. В то же время Украина создала соответствующий фонд обеспечения этих рисков, отметил Боднар.

"У нас есть возможности привлекать корабли и компании, которые готовы предоставлять эти корабли для перевозки зерна. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски", — сказал он.