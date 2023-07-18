Зеленский заявил, что РФ блокирует "зерновую инициативу", потому что не выдерживает конкуренции по качеству продукции

"Россия будет продолжать это делать, как бы там ни было, потому что это входит в интересы их агрессивного поведения и их экономики, если говорить очень прагматично. Они не выдерживают конкуренции с точки зрения качества продукта, они нашли формат, как по-другому бесконкурентно продавать, оказывая давление на страны, у которых есть дефицит той или иной продукции", – сказал он.

Президент Украины упомянул пшеницу, подсолнечное масло и кукурузу.

"С самого начала "зерновая инициатива" для России – это просто формат демпинга на рынке. [...] Для нас эта практика не нова: устранить конкурента, увеличить цены на агропродукцию, потому что они их диктуют", – объяснил Зеленский.