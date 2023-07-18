Зеленский заявил, что РФ блокирует "зерновую инициативу", потому что не выдерживает конкуренции по качеству продукции

"Россия будет продолжать это делать, как бы там ни было, потому что это входит в интересы их агрессивного поведения и их экономики, если говорить очень прагматично. Они не выдерживают конкуренции с точки зрения качества продукта, они нашли формат, как по-другому бесконкурентно продавать, оказывая давление на страны, у которых есть дефицит той или иной продукции", – сказал он.
Президент Украины упомянул пшеницу, подсолнечное масло и кукурузу.
"С самого начала "зерновая инициатива" для России – это просто формат демпинга на рынке. [...] Для нас эта практика не нова: устранить конкурента, увеличить цены на агропродукцию, потому что они их диктуют", – объяснил Зеленский.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Для пролонгации договора Россия требовала выполнить ряд ее условий, в том числе подключить "Россельхозбанк" к международной межбанковской системе SWIFT и возобновить экспорт российского аммиака через украинский отрезок трубопровода Тольятти – Одесса.
Гутерриш предложил президенту страны-оккупанта РФ Владимиру Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters. Но в РФ эту идею назвали "заведомо неработоспособной".
17 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. После этого МИД РФ официально заявил о том, что с 18 июля Россия прекращает участие в черноморской инициативе и отзывает гарантии безопасности судоходства по маршруту "зернового коридора". В то же время Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки".
По данным Мининфраструктуры Украины, с начала действия "зернового соглашения" было экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.