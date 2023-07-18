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"Вопрос №1 – морской экспорт зерна и безопасность портов". Зеленский провел заседание ставки

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Зеленский 18 июля провел заседание ставки верховного главнокомандующего
Зеленский 18 июля провел заседание ставки верховного главнокомандующего
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

"Вопрос №1 на сегодняшнем заседании ставки – морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер [Александр] Кубраков, командующий ВМС [Алексей] Неижпапа – логистика снабжения и защита прибрежного региона", – написал глава государства.

По словам Зеленского, в ходе заседания были доклады главы МВД Игоря Клименко и руководителя Госспецсвязи Юрия Щиголя о борьбе с вражескими БПЛА.

Также о планах российских оккупантов проинформировали ГУР Минобороны Украины, Служба внешней разведки и СБУ, добавил президент.

"Заслушали ситуацию на поле боя от командующих [Валерия] Залужного, [Александра] Сырского, [Александра] Тарнавского. Министр [обороны Алексей] Резников и командующий силами логистики [Олег] Гуляк доложили о динамике поставок снарядов", – рассказал Зеленский.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

В течение 2022 года Зеленский провел 45 заседаний ставки. В этом году президент собирал заседания ставки более 25 раз, предыдущий раз – 14 июля.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

Теги: Украина, экспорт, Владимир Зеленский, президент, доклад, заседание, зерно, логистика, зерновой коридор
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