"Вопрос №1 – морской экспорт зерна и безопасность портов". Зеленский провел заседание ставки

"Вопрос №1 на сегодняшнем заседании ставки – морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер [Александр] Кубраков, командующий ВМС [Алексей] Неижпапа – логистика снабжения и защита прибрежного региона", – написал глава государства.
По словам Зеленского, в ходе заседания были доклады главы МВД Игоря Клименко и руководителя Госспецсвязи Юрия Щиголя о борьбе с вражескими БПЛА.
Также о планах российских оккупантов проинформировали ГУР Минобороны Украины, Служба внешней разведки и СБУ, добавил президент.
"Заслушали ситуацию на поле боя от командующих [Валерия] Залужного, [Александра] Сырского, [Александра] Тарнавского. Министр [обороны Алексей] Резников и командующий силами логистики [Олег] Гуляк доложили о динамике поставок снарядов", – рассказал Зеленский.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
В течение 2022 года Зеленский провел 45 заседаний ставки. В этом году президент собирал заседания ставки более 25 раз, предыдущий раз – 14 июля.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.