"Вопрос №1 – морской экспорт зерна и безопасность портов". Зеленский провел заседание ставки

"Вопрос №1 на сегодняшнем заседании ставки – морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер [Александр] Кубраков, командующий ВМС [Алексей] Неижпапа – логистика снабжения и защита прибрежного региона", – написал глава государства.

По словам Зеленского, в ходе заседания были доклады главы МВД Игоря Клименко и руководителя Госспецсвязи Юрия Щиголя о борьбе с вражескими БПЛА.

Также о планах российских оккупантов проинформировали ГУР Минобороны Украины, Служба внешней разведки и СБУ, добавил президент.

"Заслушали ситуацию на поле боя от командующих [Валерия] Залужного, [Александра] Сырского, [Александра] Тарнавского. Министр [обороны Алексей] Резников и командующий силами логистики [Олег] Гуляк доложили о динамике поставок снарядов", – рассказал Зеленский.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

В течение 2022 года Зеленский провел 45 заседаний ставки. В этом году президент собирал заседания ставки более 25 раз, предыдущий раз – 14 июля.