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Глава МИД Турции обсудил "зерновую сделку" с генсеком ООН и Лавровым. В МИД РФ заявили, что министры рассмотрели альтернативу Черноморской инициативе

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Фидан (на фото) 18 июля провел телефонные разговоры с Гутерришем и Лавровым
Фидан (на фото) 18 июля провел телефонные разговоры с Гутерришем и Лавровым
Фото: EPA

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 18 июля провел телефонный разговор с главой МИД страны-оккупанта РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщило Anadolu со ссылкой на МИД Турции.

Отмечается, что в ходе беседы обсуждались последние события в рамках Стамбульского зернового соглашения, а также закупка у России самолетов для тушения лесных пожаров.

В российском МИД заявили, что "в качестве альтернативы Черноморской инициативе министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам".

Кроме беседы с Лавровым Фидан 18 июля провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем, проинформировал CNN TÜRK со ссылкой на МИД Турции.

Там указали, что темой беседы Фидана и Гутерриша была Черноморская зерновая инициатива.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

Теги: ООН, Сергей Лавров, МИД России, переговоры, МИД Турции, Антониу Гутерриш, судоходство, зерно, зерновой коридор, Хакан Фидан
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