Глава МИД Турции обсудил "зерновую сделку" с генсеком ООН и Лавровым. В МИД РФ заявили, что министры рассмотрели альтернативу Черноморской инициативе

Фидан (на фото) 18 июля провел телефонные разговоры с Гутерришем и Лавровым Фото: EPA

Отмечается, что в ходе беседы обсуждались последние события в рамках Стамбульского зернового соглашения, а также закупка у России самолетов для тушения лесных пожаров.

В российском МИД заявили, что "в качестве альтернативы Черноморской инициативе министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам".

Кроме беседы с Лавровым Фидан 18 июля провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем, проинформировал CNN TÜRK со ссылкой на МИД Турции.

Там указали, что темой беседы Фидана и Гутерриша была Черноморская зерновая инициатива.