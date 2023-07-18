В Кремле пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
"Безусловно, это вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет все-таки о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Поэтому, если будет что-то оформляться без РФ, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать", – отреагировал Песков.
По его словам, Путин пока не планирует контактов с Эрдоганом по вопросу продления "зерновой сделки", Пескова цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.