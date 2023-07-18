В Кремле пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ

Песков о "зерновой сделке": Если будет что-то оформляться без РФ, то эти риски должны учитываться Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

"Безусловно, это вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет все-таки о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Поэтому, если будет что-то оформляться без РФ, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать", – отреагировал Песков.

По его словам, Путин пока не планирует контактов с Эрдоганом по вопросу продления "зерновой сделки", Пескова цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.