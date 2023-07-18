"Путин решил сделать продовольствие оружием". Макрон назвал "огромной ошибкой" решение РФ выйти с "зерновой сделки"

Макрон отметил "для тех, кто все еще сомневался в искренности президента Путина и его приверженности общему благу", что "ответ очень ясен: он решил сделать продовольствие оружием".
Решение Путина президент Франции назвал "огромной ошибкой".
В МИД Франции заявили накануне, 17 июля, что "только Россия несет ответственность за блокирование судоходства" в районе Черного моря и "осуществляет незаконную блокаду украинских портов".
"Она должна прекратить свой шантаж в отношении глобальной продовольственной безопасности и отменить свое решение", – указали во французском внешнеполитическом ведомстве.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.