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"Путин решил сделать продовольствие оружием". Макрон назвал "огромной ошибкой" решение РФ выйти с "зерновой сделки"

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Решение Путина выйти из "зерновой сделки" Макрон (на фото) назвал "огромной ошибкой"
Решение Путина выйти из "зерновой сделки" Макрон (на фото) назвал "огромной ошибкой"
Фото: EPA

От одностороннего решения страны-агрессора РФ выйти с Черноморской зерновой инициативы пострадают страны Ближнего Востока, Африки и даже Азии, которые очень сильно зависят от этого соглашения. Об этом 18 июля на брифинге в Брюсселе (Бельгия) на полях заседания Совета ЕС заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует CNN.

Макрон отметил "для тех, кто все еще сомневался в искренности президента Путина и его приверженности общему благу", что "ответ очень ясен: он решил сделать продовольствие оружием".

Решение Путина президент Франции назвал "огромной ошибкой".   

В МИД Франции заявили накануне, 17 июля, что "только Россия несет ответственность за блокирование судоходства" в районе Черного моря и "осуществляет незаконную блокаду украинских портов".

"Она должна прекратить свой шантаж в отношении глобальной продовольственной безопасности и отменить свое решение", – указали во французском внешнеполитическом ведомстве.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, МИД Франции, экспорт, блокада, президент, Эммануэль Макрон, судоходство, брифинг, зерно, зерновой коридор
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