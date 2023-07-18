"Путин решил сделать продовольствие оружием". Макрон назвал "огромной ошибкой" решение РФ выйти с "зерновой сделки"

Макрон отметил "для тех, кто все еще сомневался в искренности президента Путина и его приверженности общему благу", что "ответ очень ясен: он решил сделать продовольствие оружием".

Решение Путина президент Франции назвал "огромной ошибкой".

В МИД Франции заявили накануне, 17 июля, что "только Россия несет ответственность за блокирование судоходства" в районе Черного моря и "осуществляет незаконную блокаду украинских портов".

"Она должна прекратить свой шантаж в отношении глобальной продовольственной безопасности и отменить свое решение", – указали во французском внешнеполитическом ведомстве.