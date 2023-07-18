В ООН заявили, что есть "ряд идей" для доставки украинского и российского зерна и удобрений на мировые рынки

После выхода Москвы из "зерновой сделки" появился "ряд идей", которые помогут доставить украинское и российское зерно и удобрения на мировые рынки, отметил Дюжаррик Скриншот: United Nations Academic Impact / YouTube

По словам Дюжаррика, после выхода Москвы из "зерновой сделки", которая позволяла безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море, появился "ряд идей", которые помогут доставить украинское и российское зерно и удобрения на мировые рынки.

В ООН отмечали 17 июля, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш "не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на мировые рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из РФ в целях сохранения глобальной продовольственной безопасности".

В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал, что проводит срочные консультации в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке "о наших дальнейших шагах после выхода России из "зерновой инициативы".

"Делаем все возможное для сохранения черноморского "зернового коридора", – подчеркнул Кулеба.

На следующий день,18 июля, глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил "зерновую сделку" с Гутерришем и министром иностранных дел страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым. В российском МИД рассказали, что министры рассмотрели альтернативу черноморской инициативе.