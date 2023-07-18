В ООН заявили, что есть "ряд идей" для доставки украинского и российского зерна и удобрений на мировые рынки

По словам Дюжаррика, после выхода Москвы из "зерновой сделки", которая позволяла безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море, появился "ряд идей", которые помогут доставить украинское и российское зерно и удобрения на мировые рынки.
В ООН отмечали 17 июля, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш "не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на мировые рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из РФ в целях сохранения глобальной продовольственной безопасности".
В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал, что проводит срочные консультации в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке "о наших дальнейших шагах после выхода России из "зерновой инициативы".
"Делаем все возможное для сохранения черноморского "зернового коридора", – подчеркнул Кулеба.
На следующий день,18 июля, глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил "зерновую сделку" с Гутерришем и министром иностранных дел страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым. В российском МИД рассказали, что министры рассмотрели альтернативу черноморской инициативе.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.