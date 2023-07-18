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В ООН заявили, что есть "ряд идей" для доставки украинского и российского зерна и удобрений на мировые рынки

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После выхода Москвы из "зерновой сделки" появился "ряд идей", которые помогут доставить украинское и российское зерно и удобрения на мировые рынки, отметил Дюжаррик
После выхода Москвы из "зерновой сделки" появился "ряд идей", которые помогут доставить украинское и российское зерно и удобрения на мировые рынки, отметил Дюжаррик
Скриншот: United Nations Academic Impact / YouTube

В ООН заявили 18 июля, что появились идеи, как доставить украинское и российское зерно на мировые рынки после выхода страны-оккупанта РФ из Черноморской зерновой инициативы. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, его цитирует The Independent.

По словам Дюжаррика, после выхода Москвы из "зерновой сделки", которая позволяла безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море, появился "ряд идей", которые помогут доставить украинское и российское зерно и удобрения на мировые рынки.

В ООН отмечали 17 июля, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш "не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на мировые рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из РФ в целях сохранения глобальной продовольственной безопасности".

В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал, что проводит срочные консультации в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке "о наших дальнейших шагах после выхода России из "зерновой инициативы".

"Делаем все возможное для сохранения черноморского "зернового коридора", – подчеркнул Кулеба.

На следующий день,18 июля, глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил "зерновую сделку" с Гутерришем и министром иностранных дел страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым. В российском МИД рассказали, что министры рассмотрели альтернативу черноморской инициативе.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

Теги: Россия, Украина, ООН, экспорт, Стефан Дюжаррик, зерно, зерновой коридор, удобрения
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