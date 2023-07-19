Атака оккупантов по югу Украины. В Одесской области четыре человека ранены, есть разрушения и пожары – ОК "Юг"

В небе над Одесской областью было сбито восемь дронов Shahed-136, еще два – над Николаевской Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

По его данным, один из надводных ракетоносителей в оккупированном Севастополе выпустил 12 ракет "Калибр". Все они уничтожены противовоздушной обороной Украины. Также оккупанты ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу дроны Shahed-136.

"Х-59 была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг. Трое гражданских травмированы. "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки. Начался пожар", – говорится в сообщении.

В Одесском районе снаряды РФ попали в промышленный объект, был ранен сотрудник. Также там пострадали склады табака и пиротехнических изделий.

В ОК "ЮГ" сообщили, что в небе над Одесской областью было сбито восемь дронов типа Shahed-136, еще два – над Николаевской. В результате воздушных боев и падения обломков есть разрушения и пожары, говорится в сводке.

О том, что оккупанты в ночь на 19 июля выпустили по Украине крылатые ракеты морского базирования "Калибр", ночью в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ. После полуночи воздушная тревога, согласно данным сервиса alerts.in.ua, была объявлена в южных, восточных, центральных и северных районах Украины. Тревога объявлялась также в Киеве и Киевской области, но затем была отменена.

В 23.01 18 июля Воздушные силы заявили о фиксации запуска оккупантами ударных БПЛА типа Shahed с южного направления. Глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram сообщил о работе сил ПВО и призвал не снимать ее. В 2.02 ночи "Cуспільне. Одеса" в Telegram сообщило о мощных взрывах в Одессе.

Утром Воздушные силы сообщили, что в течение нескольких волн атак противник выпустил 16 крылатых ракет "Калибр", восемь Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Также оккупанты направили в Украину 32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушная оборона ВС и другие подразделения сил обороны Украины уничтожили 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр", авиационную ракету Х-59 и 23 БПЛА иранского производства Shahed.