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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Атака оккупантов по югу Украины. В Одесской области четыре человека ранены, есть разрушения и пожары – ОК "Юг"

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В небе над Одесской областью было сбито восемь дронов Shahed-136, еще два над Николаевской
В небе над Одесской областью было сбито восемь дронов Shahed-136, еще два – над Николаевской
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

В ночь на 19 июля армия России атаковала населенные пункты Украины ракетами и беспилотниками со стороны Черного моря. Об этом оперативное командование "Юг" сообщило в Facebook.

По его данным, один из надводных ракетоносителей в оккупированном Севастополе выпустил 12 ракет "Калибр". Все они уничтожены противовоздушной обороной Украины. Также оккупанты ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу дроны Shahed-136.

"Х-59 была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг. Трое гражданских травмированы. "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки. Начался пожар", – говорится в сообщении.

В Одесском районе снаряды РФ попали в промышленный объект, был ранен сотрудник. Также там пострадали склады табака и пиротехнических изделий.

В ОК "ЮГ"  сообщили, что в небе над Одесской областью было сбито восемь дронов типа Shahed-136, еще два – над Николаевской. В результате воздушных боев и падения обломков есть разрушения и пожары, говорится в сводке.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0fGtBdk2u3tfwP3g5zpsAdxW3yUXeAc1Ss5ZEiWQ3LScu5AhgGgAPUR5EsbcRWCwRl

О том, что оккупанты в ночь на 19 июля выпустили по Украине крылатые ракеты морского базирования "Калибр", ночью в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ. После полуночи воздушная тревога, согласно данным сервиса alerts.in.ua, была объявлена в южных, восточных, центральных и северных районах Украины. Тревога объявлялась также в Киеве и Киевской области, но затем была отменена.

В 23.01 18 июля Воздушные силы заявили о фиксации запуска оккупантами ударных БПЛА типа Shahed с южного направления. Глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram сообщил о работе сил ПВО и призвал не снимать ее. В 2.02 ночи "Cуспільне. Одеса" в Telegram сообщило о мощных взрывах в Одессе. 

Утром Воздушные силы сообщили, что в течение нескольких волн атак противник выпустил 16 крылатых ракет "Калибр", восемь Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Также оккупанты направили в Украину 32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушная оборона ВС и другие подразделения сил обороны Украины уничтожили 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр", авиационную ракету Х-59 и 23 БПЛА иранского производства Shahed.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Теги: Крым, пожар, Черное море, раненые, Николаевская область, Одесская область, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, российские оккупанты
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