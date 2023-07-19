В Украине масштабная воздушная тревога. Взлетели российские Ту-22, запущены "Калибры" и Shahed. В Одессе раздались мощные взрывы

По состоянию на 1.30 воздушная тревога, согласно данным сервиса alerts.in.ua, объявлена в южных, восточных, центральных и северных районах Украины. Тревога объявлялась также в Киеве и Киевской области, но затем была отменена.
В 23.01 18 июля Воздушные силы заявили о фиксации запуска оккупантами ударных БПЛА типа Shahed с южного направления.
В 0.13 ВС ВСУ объявили воздушную тревогу в восточных областях из-за угрозы вероятных пусков крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.
О запуске "Калибров" ВС ВСУ заявили в 0.56, предупредив о ракетной опасности в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. До этого вечером 18 июля в ОК "Юг" предупреждали, что на боевом дежурстве у оккупантов в Черном море может быть до шести "Калибров".
О сильных взрывах в Одессе сообщил в Telegram народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram сообщил о работе сил ПВО и призвал не снимать ее.
В 1.10 Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете еще четырех Ту-22М3.
"Зафиксирован вылет четырех Ту-22М3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и четырех Ту-22М3 [которые продолжают курсировать] вдоль восточной границы [Украины]. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – сказано в сообщении.
В 1.50, по данным ВС ВСУ, оккупанты повторно запустили "Калибры" из акватории Черного моря.
В 1.57 ВС ВСУ сообщили о вероятных пусках ракет с самолетов Ту-22 с южного направления.
В 2.02 "Cуспільне. Одеса" в Telegram сообщило о мощных взрывах в Одессе.
В 2.04, по данным ВС ВСУ, оккупанты произвели повторные пуски ракет Х-22 с южного направления.
В 2.18, как сообщили в Воздушных силах, оккупанты снова осуществили пуски Х-22 с южного направления.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".
Ночью 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. "Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – сообщали в Воздушных силах.
В ОК "Юг" отметили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Пострадавших нет.