В Украине масштабная воздушная тревога. Взлетели российские Ту-22, запущены "Калибры" и Shahed. В Одессе раздались мощные взрывы

По состоянию на 1.30 воздушная тревога, согласно данным сервиса alerts.in.ua, объявлена в южных, восточных, центральных и северных районах Украины. Тревога объявлялась также в Киеве и Киевской области, но затем была отменена.

Скриншот: alerts.in.ua

В 23.01 18 июля Воздушные силы заявили о фиксации запуска оккупантами ударных БПЛА типа Shahed с южного направления.

В 0.13 ВС ВСУ объявили воздушную тревогу в восточных областях из-за угрозы вероятных пусков крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

О запуске "Калибров" ВС ВСУ заявили в 0.56, предупредив о ракетной опасности в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. До этого вечером 18 июля в ОК "Юг" предупреждали, что на боевом дежурстве у оккупантов в Черном море может быть до шести "Калибров".

О сильных взрывах в Одессе сообщил в Telegram народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram сообщил о работе сил ПВО и призвал не снимать ее.

В 1.10 Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете еще четырех Ту-22М3.

"Зафиксирован вылет четырех Ту-22М3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и четырех Ту-22М3 [которые продолжают курсировать] вдоль восточной границы [Украины]. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – сказано в сообщении.

В 1.50, по данным ВС ВСУ, оккупанты повторно запустили "Калибры" из акватории Черного моря.

В 1.57 ВС ВСУ сообщили о вероятных пусках ракет с самолетов Ту-22 с южного направления.

В 2.02 "Cуспільне. Одеса" в Telegram сообщило о мощных взрывах в Одессе.

В 2.04, по данным ВС ВСУ, оккупанты произвели повторные пуски ракет Х-22 с южного направления.

В 2.18, как сообщили в Воздушных силах, оккупанты снова осуществили пуски Х-22 с южного направления.