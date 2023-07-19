ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине масштабная воздушная тревога. Взлетели российские Ту-22, запущены "Калибры" и Shahed. В Одессе раздались мощные взрывы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВС ВСУ предупредили о взлете бомбардировщиков Ту-22М3, носителей ракет Х-22
ВС ВСУ предупредили о взлете бомбардировщиков Ту-22М3, носителей ракет Х-22
Фото: EPA

Оккупанты в ночь на 19 июля выпустили по Украине крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 1.30 воздушная тревога, согласно данным сервиса alerts.in.ua, объявлена в южных, восточных, центральных и северных районах Украины. Тревога объявлялась также в Киеве и Киевской области, но затем была отменена.

trevoga_1907
Скриншот: alerts.in.ua

В 23.01 18 июля Воздушные силы заявили о фиксации запуска оккупантами ударных БПЛА типа Shahed с южного направления.

В 0.13 ВС ВСУ объявили воздушную тревогу в восточных областях из-за угрозы вероятных пусков крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

О запуске "Калибров" ВС ВСУ заявили в 0.56, предупредив о ракетной опасности в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. До этого вечером 18 июля в ОК "Юг" предупреждали, что на боевом дежурстве у оккупантов в Черном море может быть до шести "Калибров"

О сильных взрывах в Одессе сообщил в Telegram народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. 

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram сообщил о работе сил ПВО и призвал не снимать ее.

В 1.10 Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете еще четырех Ту-22М3.

"Зафиксирован вылет четырех Ту-22М3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и четырех Ту-22М3 [которые продолжают курсировать] вдоль восточной границы [Украины]. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – сказано в сообщении.

В 1.50, по данным ВС ВСУ, оккупанты повторно запустили "Калибры" из акватории Черного моря.

В 1.57 ВС ВСУ сообщили о вероятных пусках ракет с самолетов Ту-22 с южного направления.

В 2.02 "Cуспільне. Одеса" в Telegram сообщило о мощных взрывах в Одессе.

В 2.04, по данным ВС ВСУ, оккупанты произвели повторные пуски ракет Х-22 с южного направления.

В 2.18, как сообщили в Воздушных силах, оккупанты снова осуществили пуски Х-22 с южного направления.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Ночью 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. "Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – сообщали в Воздушных силах.

В ОК "Юг" отметили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Пострадавших нет.

Теги: Одесса, беспилотники, война России против Украины, взрывы, бомбардировщики, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, воздушная тревога, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару и высказались о свингерских вечеринках
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках
Галина ГРИШИНА
Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера
Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера
"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем
"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем
Галина ГРИШИНА
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
Галина ГРИШИНА
"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным
"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным
Галина ГРИШИНА
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Галина ГРИШИНА
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Галина ГРИШИНА
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Галина ГРИШИНА
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
Галина ГРИШИНА
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с мучнистой росой
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с мучнистой росой
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (74505)
2
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (34756)
3
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (30007)
4
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (28594)
5
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (27903)
6
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски (22052)
7
"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте (18966)
8
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным (18593)
 
 
 
 