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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки атаковали 118 городов и сел Украины, есть погибшие и раненые – Military Media Center

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Российские войска атакуют жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру
Российские войска атакуют жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру
Фото: Краматорська міська рада / Telegram

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины. Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на информацию ситуационного центра Минобороны Украины на утро 17 июля.

"Из разных видов вооружения – стрелковое оружие, гранатометы, минометы, танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, ударные беспилотники и тактическая авиация – были атакованы 118 населенных пунктов и 92 объекта инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, их число уточняется.

О жертвах и раненых среди мирных жителей в результате российских обстрелов за сутки сообщили власти Херсонской, Донецкой, Харьковской, Сумской областей.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 30 июня 2023 года, погибло 9177 мирных жителей, 15 993 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.

Только в Донецкой области, по информации ОВА на 17 июля, погибли 1613 мирных жителей и ранены 3851 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.

Теги: Минобороны, обстрелы, война России против Украины
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