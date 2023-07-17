Оккупанты за сутки атаковали 118 городов и сел Украины, есть погибшие и раненые – Military Media Center

"Из разных видов вооружения – стрелковое оружие, гранатометы, минометы, танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, ударные беспилотники и тактическая авиация – были атакованы 118 населенных пунктов и 92 объекта инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, их число уточняется.

О жертвах и раненых среди мирных жителей в результате российских обстрелов за сутки сообщили власти Херсонской, Донецкой, Харьковской, Сумской областей.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 30 июня 2023 года, погибло 9177 мирных жителей, 15 993 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.

Только в Донецкой области, по информации ОВА на 17 июля, погибли 1613 мирных жителей и ранены 3851 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.