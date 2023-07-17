Над Днепропетровской областью ночью сбили два дрона Shahed – ОВА

"Около часа ночи враг атаковал область беспилотниками. Оба Shahed в небе над регионом сбили наши защитники", – написал Лысак.

Он отметил, что работали защитники из воздушного командования "Восток".

В остальном, по словам главы ОВА, ночь в области прошла тихо, без вражеских обстрелов.

Около полуночи Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Запорожская ОВА в сегодняшней утренней сводке об атаках беспилотниками не сообщает. По данным администрации, за сутки россияне совершили 55 обстрелов из артиллерии, РСЗО и авиации. Есть разрушения, но люди не пострадали.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.