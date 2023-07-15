Пограничники показали, как в грозу с громом и молнией сбивали над морем российский дрон-камикадзе. Видео

"Русские "мопеды" природа встречает штормом, а пограничники – сокрушительным огнем", – заметили в Госпогранслужбе.

Там добавили, что, открыв огонь из стрелкового оружия, украинские бойцы уничтожили дрон над морем.

"Момент сбития Shahed на видео не попал, однако результат все же впечатляющий", – подытожили в ГПСУ.

Облачность затрудняет боевую работу подразделений ВСУ по российским беспилотникам, поэтому оккупанты воспользовались грозой и дождем, чтобы нанести очередной удар с воздуха по Украине, заявил 14 июля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью 14 июля россияне запустили по Украине 17 ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131. Украинские военные сбили 16 из них. В Кривом Роге Днепропетровской области зафиксировано попадание в транспортное предприятие, а также разрушения из-за падения обломков сбитых дронов.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона добавила, что украинские воины в темное время суток определяют местонахождение и траекторию полета дронов-камикадзе Shahed еще и на слух, по звуку. Спикер полагает, что поэтому оккупанты пытаются "спрятать" звук полета беспилотника "за грозой и громом".