ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар по Краматорску, "Грады", авиабомбы. В Донецкой области ранено четверо гражданских за сутки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Под обстрелы попали жилые дома, предприятие, админздание, инфраструктурный объект
Под обстрелы попали жилые дома, предприятие, админздание, инфраструктурный объект
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь на 17 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате которого ранены два человека. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко.

В результате атаки повреждены жилые дома и территория предприятия.

В Краматорском горсовете уточнили, что удар был нанесен по многоквартирному сектору. Раненые не в тяжелом состоянии, масштаб разрушений еще выясняют. 

Кириленко отметил, что на волновахском направлении враг обстрелял Угледар и Пречистовку, а также поселок Шевченко. Сегодня утром россияне обстреляли из РСЗО "Град" Большую Новоселку.

На донецком направлении в результате обстрелов повреждены восемь домов в Кураховской общине, кроме того, в течение суток враг совершил обстрелы Марьинки и Красногоровки.

На горловском направлении оккупанты сбросили две авиабомбы на Нью-Йорк, одна из них разрушила пятиэтажный дом. Всего в общине повреждены шесть домов, админздание и инфраструктурный объект.

В Часовоярской общине из-за обстрелов повреждены три дома, в Константиновке – шесть домов, школа и предприятие. В Плещеевке в результате вражеских обстрелов повреждено пять домов.

На лисичанском направлении из-за обстрелов повреждены дома в Ямполе, Северске и Звановке.

Всего за сутки в результате обстрелов ранения получили четыре жителя Донецкой области – в Краматорске, Золотой Ниве и Плещеевке. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 30 июня 2023 года, погибло 9177 мирных жителей, 15 993 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.

Только в Донецкой области, по информации ОВА на 17 июля, погибли 1613 мирных жителей и ранены 3851 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.

Теги: Донецкая область, Краматорск, раненые, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, Нью-Йорк Донецкой области
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Галина ГРИШИНА
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Дедушка уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
"Дедушка – уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
Галина ГРИШИНА
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить дома ароматный лавандовый мед. Лайфхак
Как приготовить дома ароматный лавандовый мед. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
Никитюк надела купальник с огромным вырезом на груди и узкими плавками. Фото
Никитюк надела купальник с огромным вырезом на груди и узкими плавками. Фото
"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте
"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте
Галина ГРИШИНА
36-летняя Сопонару показала свежее фото с женихом
36-летняя Сопонару показала свежее фото с женихом
  Смородиновое варенье с добавлением ароматных трав. Эксперт поделилась проверенным рецептом
  Смородиновое варенье с добавлением ароматных трав. Эксперт поделилась проверенным рецептом
Галина ГРИШИНА
"Нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна". Дорофеева после свадьбы высказалась о своем новом браке
"Нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна". Дорофеева после свадьбы высказалась о своем новом браке
Галина ГРИШИНА
Белодед восхитила сеть снимком в купальнике
Белодед восхитила сеть снимком в купальнике
Галина ГРИШИНА
Фотограф заявила, что не разрешала художнику, который "активно рисует в России", использовать ее работу для мурала на стене дома в Мариуполе
Фотограф заявила, что не разрешала художнику, который "активно рисует в России", использовать ее работу для мурала на стене дома в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте
Галина ГРИШИНА
  В Париже умерла певица Джейн Биркин
  В Париже умерла певица Джейн Биркин
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото (426144)
2
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (399437)
3
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (189354)
4
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (144730)
5
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина (96669)
6
Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным и сделал презентацию (78948)
7
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (58156)
8
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам (47963)
 
 
 
 