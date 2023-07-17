Ракетный удар по Краматорску, "Грады", авиабомбы. В Донецкой области ранено четверо гражданских за сутки

В результате атаки повреждены жилые дома и территория предприятия.
В Краматорском горсовете уточнили, что удар был нанесен по многоквартирному сектору. Раненые не в тяжелом состоянии, масштаб разрушений еще выясняют.
Кириленко отметил, что на волновахском направлении враг обстрелял Угледар и Пречистовку, а также поселок Шевченко. Сегодня утром россияне обстреляли из РСЗО "Град" Большую Новоселку.
На донецком направлении в результате обстрелов повреждены восемь домов в Кураховской общине, кроме того, в течение суток враг совершил обстрелы Марьинки и Красногоровки.
На горловском направлении оккупанты сбросили две авиабомбы на Нью-Йорк, одна из них разрушила пятиэтажный дом. Всего в общине повреждены шесть домов, админздание и инфраструктурный объект.
В Часовоярской общине из-за обстрелов повреждены три дома, в Константиновке – шесть домов, школа и предприятие. В Плещеевке в результате вражеских обстрелов повреждено пять домов.
На лисичанском направлении из-за обстрелов повреждены дома в Ямполе, Северске и Звановке.
Всего за сутки в результате обстрелов ранения получили четыре жителя Донецкой области – в Краматорске, Золотой Ниве и Плещеевке.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 30 июня 2023 года, погибло 9177 мирных жителей, 15 993 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.
Только в Донецкой области, по информации ОВА на 17 июля, погибли 1613 мирных жителей и ранены 3851 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.