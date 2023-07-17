Ракетный удар по Краматорску, "Грады", авиабомбы. В Донецкой области ранено четверо гражданских за сутки

В результате атаки повреждены жилые дома и территория предприятия.

В Краматорском горсовете уточнили, что удар был нанесен по многоквартирному сектору. Раненые не в тяжелом состоянии, масштаб разрушений еще выясняют.

Кириленко отметил, что на волновахском направлении враг обстрелял Угледар и Пречистовку, а также поселок Шевченко. Сегодня утром россияне обстреляли из РСЗО "Град" Большую Новоселку.

На донецком направлении в результате обстрелов повреждены восемь домов в Кураховской общине, кроме того, в течение суток враг совершил обстрелы Марьинки и Красногоровки.

На горловском направлении оккупанты сбросили две авиабомбы на Нью-Йорк, одна из них разрушила пятиэтажный дом. Всего в общине повреждены шесть домов, админздание и инфраструктурный объект.

В Часовоярской общине из-за обстрелов повреждены три дома, в Константиновке – шесть домов, школа и предприятие. В Плещеевке в результате вражеских обстрелов повреждено пять домов.

На лисичанском направлении из-за обстрелов повреждены дома в Ямполе, Северске и Звановке.

Всего за сутки в результате обстрелов ранения получили четыре жителя Донецкой области – в Краматорске, Золотой Ниве и Плещеевке.