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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью атаковали Коблево Николаевской области. В ГСЧС Украины сообщили о пожарах и двух пострадавших

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В результате вражеской атаки произошло возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне
В результате вражеской атаки произошло возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью атаковали Коблево Николаевской области. Об этом утром 19 июля в Telegram сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня ночью в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской общины произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне", – говорится в сообщении.

На место прибыли дежурные караулы государственных пожарно-спасательных частей и отделения сельской пожарной охраны "Коблево".

"Огонь охватил значительную площадь, поэтому огнеборцы укрощали пожар даже во время повторной волны вражеской атаки", – отметили в ГСЧС.

Взрывной волной были повреждены рядом расположенные здания, а также автомобиль СПО "Коблево". На данный момент известно о двух пострадавших пожарных-добровольцах, один из них госпитализирован в медицинское учреждение.

Контекст:

Оккупанты в ночь на 19 июля атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами "Калибр". Взрывы были слышны в Одессе. В Житомирской области в результате российской атаки ударными БПЛА пострадал инфраструктурный объект, сообщали в ОВА.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы обороны в ночь на 19 июля уничтожили 23 ударных дрона Shahed-136/131 из 32, выпущенных российскими оккупантами, и 14 из 31 ракеты соответственно.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, Николаевская область, война России против Украины, пострадавшие, инфраструктура, Коблево, российские оккупанты
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