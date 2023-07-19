Россияне ночью атаковали Коблево Николаевской области. В ГСЧС Украины сообщили о пожарах и двух пострадавших

"Сегодня ночью в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской общины произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне", – говорится в сообщении.
На место прибыли дежурные караулы государственных пожарно-спасательных частей и отделения сельской пожарной охраны "Коблево".
"Огонь охватил значительную площадь, поэтому огнеборцы укрощали пожар даже во время повторной волны вражеской атаки", – отметили в ГСЧС.
Взрывной волной были повреждены рядом расположенные здания, а также автомобиль СПО "Коблево". На данный момент известно о двух пострадавших пожарных-добровольцах, один из них госпитализирован в медицинское учреждение.
Оккупанты в ночь на 19 июля атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами "Калибр". Взрывы были слышны в Одессе. В Житомирской области в результате российской атаки ударными БПЛА пострадал инфраструктурный объект, сообщали в ОВА.
По данным Воздушных сил ВСУ, силы обороны в ночь на 19 июля уничтожили 23 ударных дрона Shahed-136/131 из 32, выпущенных российскими оккупантами, и 14 из 31 ракеты соответственно.