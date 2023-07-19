В Житомирской области в результате российской атаки дронами-камикадзе пострадал инфраструктурный объект – ОВА

"По предварительной информации, в результате удара [ударными беспилотниками] Shahed пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств", – написал руководитель ОВА.

По словам Бунечко, информации о наличии жертв пока нет.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения оккупантами ударных БПЛА по Житомирской области в 4.53 в Telegram.

Оккупанты в ночь на 19 июля атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами "Калибр". Взрывы были слышны в Одессе.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.