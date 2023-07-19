"Одна из самых ужасных ночей". Труханов рассказал о последствиях ночной атаки на Одессу

Труханов: Такого масштаба мы не помним с начала полномасштабного вторжения Фото: Геннадий Труханов / Facebook

По его словам, погибших нет. В Пересыпском и Киевском районах города повреждены жилые дома, выбиты окна. Также есть разрушения на Слободском кладбище.

Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела, заявил мэр.

"Одна из самых ужасных ночей. Рашисты атаковали Одессу различными типами ракет и Shahed. Такого масштаба атаки мы не припоминаем с начала полномасштабного вторжения", – написал Труханов.