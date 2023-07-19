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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Одна из самых ужасных ночей". Труханов рассказал о последствиях ночной атаки на Одессу

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Труханов: Такого масштаба мы не помним с начала полномасштабного вторжения
Труханов: Такого масштаба мы не помним с начала полномасштабного вторжения
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

В результате массированной атаки российских оккупантов на Одессу в ночь на 19 июля пострадал девятилетний ребенок. Об этом городской голова Геннадий Труханов сообщил в Facebook.

По его словам, погибших нет. В Пересыпском и Киевском районах города повреждены жилые дома, выбиты окна. Также есть разрушения на Слободском кладбище.

Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела, заявил мэр.

"Одна из самых ужасных ночей. Рашисты атаковали Одессу различными типами ракет и Shahed. Такого масштаба атаки мы не припоминаем с начала полномасштабного вторжения", – написал Труханов.

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/pfbid02sy4u5wSbbhoAgFMbHggbZEqECDgrhVvMZyuZXJMTUWtdWAEF1a1NtJiTMynTiJnBl

Контекст:

По данным оперативного командования "Юг", в ночь на 19 июля армия России атаковала населенные пункты Украины ракетами и дронами. Взрывной волной повреждены зерновой и масляный терминалы порта, там начался пожар. В Одесском районе снаряды РФ попали в промышленный объект, был ранен сотрудник. Пострадали склады табака и пиротехнических изделий.

Утром Воздушные силы сообщили, что в течение нескольких волн противник выпустил 16 крылатых рак "Калибр", восемь Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Также оккупанты направили в Украину 32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Противовоздушная оборона ВС и другие подразделения сил обороны Украины уничтожила 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр", авиационную ракету Х-59 и 23 БПЛА иранского производства Shahed.

Теги: Одесса, Геннадий Труханов, раненые, дети, обстрелы, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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