"Одна из самых ужасных ночей". Труханов рассказал о последствиях ночной атаки на Одессу

По его словам, погибших нет. В Пересыпском и Киевском районах города повреждены жилые дома, выбиты окна. Также есть разрушения на Слободском кладбище.
Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела, заявил мэр.
"Одна из самых ужасных ночей. Рашисты атаковали Одессу различными типами ракет и Shahed. Такого масштаба атаки мы не припоминаем с начала полномасштабного вторжения", – написал Труханов.
По данным оперативного командования "Юг", в ночь на 19 июля армия России атаковала населенные пункты Украины ракетами и дронами. Взрывной волной повреждены зерновой и масляный терминалы порта, там начался пожар. В Одесском районе снаряды РФ попали в промышленный объект, был ранен сотрудник. Пострадали склады табака и пиротехнических изделий.
Утром Воздушные силы сообщили, что в течение нескольких волн противник выпустил 16 крылатых рак "Калибр", восемь Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Также оккупанты направили в Украину 32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.
Противовоздушная оборона ВС и другие подразделения сил обороны Украины уничтожила 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр", авиационную ракету Х-59 и 23 БПЛА иранского производства Shahed.