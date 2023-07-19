Самая масштабная атака РФ по Одесской области. В ОГПУ сообщили о 10 пострадавших. Фото, видео

Оккупанты ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, а также дронами Shahed Фото: Сергій Крук / Facebook

"По предварительной информации, 10 мирных жителей получили ранения, среди которых 9-летний мальчик. Информация о других пострадавших уточняется", – сказано в сообщении.

Отмечается, что вследствие ракетных ударов по объектам портовой инфраструктуры повреждены зерновой и масляный терминалы.

"Также из-за атаки врага повреждениям и разрушениям подверглись промышленный объект, складские помещения и торговые павильоны промтоварного рынка, торговые центры, многоэтажные дома жилищных комплексов, автомобили, админздания. Повреждено одно из одесских кладбищ", – рассказали в ОГПУ.

Фото: Сергій Крук / Facebook

Фото: Сергій Крук / Facebook

Кроме того, в Одесском и Белгород-Днестровском районах области в результате обстрела оккупантов повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили, добавили в прокуратуре.

Видео, как спасатели ликвидируют последствия российского удара по Одесской области, опубликовано в YouTube Главного управления ГСЧС в регионе.

ВИДЕО

Видео: GU DSNS ODESA / YouTube