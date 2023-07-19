Самая масштабная атака РФ по Одесской области. В ОГПУ сообщили о 10 пострадавших. Фото, видео

"По предварительной информации, 10 мирных жителей получили ранения, среди которых 9-летний мальчик. Информация о других пострадавших уточняется", – сказано в сообщении.
Отмечается, что вследствие ракетных ударов по объектам портовой инфраструктуры повреждены зерновой и масляный терминалы.
"Также из-за атаки врага повреждениям и разрушениям подверглись промышленный объект, складские помещения и торговые павильоны промтоварного рынка, торговые центры, многоэтажные дома жилищных комплексов, автомобили, админздания. Повреждено одно из одесских кладбищ", – рассказали в ОГПУ.
Кроме того, в Одесском и Белгород-Днестровском районах области в результате обстрела оккупантов повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили, добавили в прокуратуре.
Видео, как спасатели ликвидируют последствия российского удара по Одесской области, опубликовано в YouTube Главного управления ГСЧС в регионе.
Оккупанты в ночь на 19 июля атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами.
Силы обороны уничтожили 23 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из 32, выпущенных российскими оккупантами, 13 из 16 ракет "Калибр" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Россияне в ходе атаки также применили шесть крылатых ракет "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым), а также восемь крылатых ракет Х-22.
Оккупанты ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, одновременно запустив по югу дроны Shahed-136 (восемь были сбиты над регионом), указали в ОК "Юг" ВСУ. "Х-59 была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг… "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки", – рассказали украинские военные.