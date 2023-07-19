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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетной атаки РФ в Одесской области остались без света почти 3 тыс. потребителей – Минэнерго

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В результате российского ракетного обстрела ночью 19 июля было отключение нескольких ЛЭП в Одесской области, отметили в Минэнерго
В результате российского ракетного обстрела ночью 19 июля было отключение нескольких ЛЭП в Одесской области, отметили в Минэнерго
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Одесской области в результате повреждений, нанесенных ракетной атакой страны-оккупанта ночью 19 июля, было отключение нескольких линий электропередачи. Об этом сообщается в Facebook Минэнерго.

"Обесточены почти 3 тыс. потребителей. Ремонтные бригады ждут допуск, чтобы начать осмотр линий и восстановительные работы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате российского ракетного обстрела также зафиксировано повреждение ЛЭП в Николаевской области. В регионе частично обесточен один населенный пункт, добавили в Минэнерго.

Контекст:

Оккупанты в ночь на 19 июля атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами.

Силы обороны уничтожили 23 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из 32, выпущенных российскими оккупантами, 13 из 16 ракет "Калибр" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Россияне в ходе атаки также применили шесть крылатых ракет "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым), а также восемь крылатых ракет Х-22.

Оккупанты ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, одновременно запустив по югу дроны Shahed-136 (восемь были сбиты над регионом), указали в ОК "Юг" ВСУ. "Х-59 была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг… "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки", – рассказали украинские военные.

По данным ОГПУ, в результате российской атаки по Одесской области пострадали 10 гражданских, в том числе девятилетний ребенок.

Теги: Министерство энергетики, Одесская область, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, население, российские оккупанты
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