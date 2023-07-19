Игнат прокомментировал российский удар по Одессе и рассказал, как ВСУ борются с ракетами Х-22 и "Оникс"

Игнат рассказал о российской ракетной атаке 19 июля, во время которой оккупанты применяли сложные для украинских сил ПВО ракеты Фото: mediacenter.org.ua

"Результаты боевой работы вы видели. Уничтожены и Shahed, и "Калибры", а также ракета Х-59. Враг применил для удара средства наземного, воздушного и морского базирования", – напомнил он.

Спикер выразил сожаление, что не все воздушные цели оккупантов доступны для сбивания украинским средствам ПВО. Бороться с ракетами Х-22 и "Оникс" силам обороны Украины по-прежнему сложно, сказал Игнат.

Как рассказал спикер, на ракеты "Оникс", в частности, можно влиять средствами радиоэлектронной борьбы.

"И я думаю, что наши силы обороны делают все для того, чтобы противодействовать этим "Ониксам". Собственно, "Ониксы" и Х-22 часто не долетают до своих целей. Здесь есть и заслуга защитников, которые могут влиять на них другими средствами", – объяснил он.

Спикер напомнил, что "Ониксами" оккупанты не часто, но атакуют Одесскую область и другие области именно с моря. Эти ракеты способны сбивать передовые системы ПВО, которых, по словам Игната, пока нет на вооружении Украины.

"Атакуют береговую линию, хотя эти ракеты предназначены для уничтожения кораблей", – добавил он.

Х-22, по словам Игната, это крылатая ракета, которая фактически атакует по баллистической траектории.

"Она чрезвычайно скоростная. Поэтому нужно больше средств, чтобы именно этим ракетам противостоять. Ракеты эти уже не изготавливаются, они старые советские. Это из хороших новостей. Но эти ракеты наиболее разрушительные и самые неточные, которые есть у врага", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что погрешность в 600 м относительно цели, которая для этой ракеты характерна, оккупантов "абсолютно не сдерживает".

"Они бьют по густонаселенным городам. В частности, по Одессе мы видим применение этих средств", – сказал Игнат.