Кубраков: РФ ночью атаковала порты Одесса и Черноморск. Повреждена зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров. Фото

Он отметил, что Россия продолжает терроризировать мир даже после выхода из "зерновой инициативы".
"Ночью, 19 июля, Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В результате повреждены резервуары и причалы Одесского порта", – написал Кубраков.
По его словам, атака РФ на зерновые терминалы – акт агрессии против мира.
"Цель российских террористов – уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, а с населением Африки и Азии, для которых это зерно – вопрос выживания. Зерновая и портовая инфраструктура должны быть защищены миром. Это гарантия в первую очередь для продовольственной безопасности мира", – подчеркнул вице-премьер.
Оккупанты в ночь на 19 июля атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами.
Силы обороны уничтожили 23 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из 32, выпущенных российскими оккупантами, 13 из 16 ракет "Калибр" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Россияне в ходе атаки также применили шесть крылатых ракет "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым) и восемь крылатых ракет Х-22.
Оккупанты ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, одновременно запустив по югу дроны Shahed-136 (восемь были сбиты над регионом), указали в ОК "Юг" ВСУ. "Х-59 была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг… "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки", – рассказали украинские военные.
По данным ОГПУ, в результате обстрела оккупантов пострадало не менее 10 гражданских, в том числе 9-летний мальчик.