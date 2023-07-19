Кубраков: РФ ночью атаковала порты Одесса и Черноморск. Повреждена зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров. Фото

Ночью 19 июля Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, отметил Кубраков Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Он отметил, что Россия продолжает терроризировать мир даже после выхода из "зерновой инициативы".

"Ночью, 19 июля, Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В результате повреждены резервуары и причалы Одесского порта", – написал Кубраков.

По его словам, атака РФ на зерновые терминалы – акт агрессии против мира.

"Цель российских террористов – уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, а с населением Африки и Азии, для которых это зерно – вопрос выживания. Зерновая и портовая инфраструктура должны быть защищены миром. Это гарантия в первую очередь для продовольственной безопасности мира", – подчеркнул вице-премьер.