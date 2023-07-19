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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кубраков: РФ ночью атаковала порты Одесса и Черноморск. Повреждена зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров. Фото

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Ночью 19 июля Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, отметил Кубраков
Ночью 19 июля Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, отметил Кубраков
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Страна-оккупант РФ ночью 19 июля атаковала зерновые терминалы и инфраструктуру в портах Одесса и Черноморск. Об этом в Facebook проинформировал вице-премьер по вопросам восстановления Украины – министр по вопросам развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил, что Россия продолжает терроризировать мир даже после выхода из "зерновой инициативы".

"Ночью, 19 июля, Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В результате повреждены резервуары и причалы Одесского порта", – написал Кубраков.

По его словам, атака РФ на зерновые терминалы – акт агрессии против мира.

"Цель российских террористов – уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, а с населением Африки и Азии, для которых это зерно – вопрос выживания. Зерновая и портовая инфраструктура должны быть защищены миром. Это гарантия в первую очередь для продовольственной безопасности мира", – подчеркнул вице-премьер.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid0Azz3SUw6epCFsP4TMXk83rwhLwPcwvG9GgyrDYbXQErEKguTprxXwaNX3KxTeiNKl

Контекст:

Оккупанты в ночь на 19 июля атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами.

Силы обороны уничтожили 23 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из 32, выпущенных российскими оккупантами, 13 из 16 ракет "Калибр" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Россияне в ходе атаки также применили шесть крылатых ракет "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым) и восемь крылатых ракет Х-22.

Оккупанты ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, одновременно запустив по югу дроны Shahed-136 (восемь были сбиты над регионом), указали в ОК "Юг" ВСУ. "Х-59 была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг… "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки", – рассказали украинские военные.

По данным ОГПУ, в результате обстрела оккупантов пострадало не менее 10 гражданских, в том числе 9-летний мальчик.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, Черноморск, Мининфраструктуры, вице-премьер, инфраструктура, порт, Александр Кубраков, зерновой коридор
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