Зеленский о безопасности "зернового коридора" после выхода РФ: Мы поднимали вопросы по отдельным конвоям. Их нужно обсуждать не только с Турцией

"Как мы можем обеспечить безопасность в этом коридоре? Здесь есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы по отдельным конвоям. Их нужно обсуждать не только с Турцией, но и с другими нашими партнерами, – сказал глава государства. – И ООН, и Турция, и военные могут сказать, что гарантий 100% никто не дает. Но это очень легкая позиция. Это не та позиция, на которую мы готовы. Потому что для нас нужно, чтобы коридор действовал".
По словам Зеленского, некоторые компании – арендаторы кораблей или агротрейдеры "сами обращаются к нам, что мы готовы идти по коридору".
"И если государство дает нам на это разрешение, мы пойдем и будем брать на себя соответствующие риски. Здесь я также жду ответа от Министерства инфраструктуры и от наших военных", – отметил президент Украины.
Варадкар прибыл с визитом в Украину 19 июля. Он посетил Бучу и провел встречу с Зеленским.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.