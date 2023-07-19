Зеленский о безопасности "зернового коридора" после выхода РФ: Мы поднимали вопросы по отдельным конвоям. Их нужно обсуждать не только с Турцией

"Как мы можем обеспечить безопасность в этом коридоре? Здесь есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы по отдельным конвоям. Их нужно обсуждать не только с Турцией, но и с другими нашими партнерами, – сказал глава государства. – И ООН, и Турция, и военные могут сказать, что гарантий 100% никто не дает. Но это очень легкая позиция. Это не та позиция, на которую мы готовы. Потому что для нас нужно, чтобы коридор действовал".

По словам Зеленского, некоторые компании – арендаторы кораблей или агротрейдеры "сами обращаются к нам, что мы готовы идти по коридору".

"И если государство дает нам на это разрешение, мы пойдем и будем брать на себя соответствующие риски. Здесь я также жду ответа от Министерства инфраструктуры и от наших военных", – отметил президент Украины.

Варадкар прибыл с визитом в Украину 19 июля. Он посетил Бучу и провел встречу с Зеленским.