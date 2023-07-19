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Зеленский о безопасности "зернового коридора" после выхода РФ: Мы поднимали вопросы по отдельным конвоям. Их нужно обсуждать не только с Турцией

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Для Украины нужно, чтобы "зерновой коридор" действовал, отметил Зеленский
Для Украины нужно, чтобы "зерновой коридор" действовал, отметил Зеленский
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Украина изучает возможность сопровождения судов в рамках "зернового коридора" конвоями после выхода страны-агрессора РФ из сделки. Об этом 19 июля в Киеве на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром рассказал президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

"Как мы можем обеспечить безопасность в этом коридоре? Здесь есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы по отдельным конвоям. Их нужно обсуждать не только с Турцией, но и с другими нашими партнерами, – сказал глава государства. – И ООН, и Турция, и военные могут сказать, что гарантий 100% никто не дает. Но это очень легкая позиция. Это не та позиция, на которую мы готовы. Потому что для нас нужно, чтобы коридор действовал".

По словам Зеленского, некоторые компании – арендаторы кораблей или агротрейдеры "сами обращаются к нам, что мы готовы идти по коридору".

"И если государство дает нам на это разрешение, мы пойдем и будем брать на себя соответствующие риски. Здесь я также жду ответа от Министерства инфраструктуры и от наших военных", – отметил президент Украины.

Варадкар прибыл с визитом в Украину 19 июля. Он посетил Бучу и провел встречу с Зеленским.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

Теги: Украина, экспорт, Ирландия, Владимир Зеленский, президент, пресс-конференция, визит, Лео Варадкар, премьер-министр, корабли, встреча, зерно, зерновой коридор
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