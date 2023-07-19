Премьер Ирландии приехал с визитом в Украину. Варадкар уже посетил Бучу

Отмечается, что главу правительства Ирландии сопровождал генеральный прокурор Украины Андрей Костин, который показал Варадкару места российских преступлений в Буче.

"Генпрокурор рассказал господину премьер-министру, что в Бучанском районе было убито более 1400 гражданских, еще больше подверглись пыткам. Он отметил, что системность этих преступлений свидетельствует о том, что агрессор преследует украинцев из-за национальной идентичности и проукраинской позиции", – сказано в сообщении.

В ОГПУ указали, что аналогичные случаи фиксируются и в других освобожденных городах.

"Украина имеет две основные цели: остановить российскую агрессию и положить конец безнаказанности РФ за международные преступления. Кремлевский режим является угрозой для всего мира. Поэтому весь мир должен действовать совместно и скоординировано, чтобы привлечь руководителей режима и их приспешников к ответственности за все совершенное ими зло", – отметил Костин.