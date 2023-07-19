ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Ирландии приехал с визитом в Украину. Варадкар уже посетил Бучу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Костин показал Варадкару места российских преступлений в Буче, отметили в ОГПУ
Костин показал Варадкару места российских преступлений в Буче, отметили в ОГПУ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в ходе визита в Украину 19 июля посетил деоккупированную в начале апреля 2022 года Бучу под Киевом. Об этом сообщается в Telegram Офиса генпрокурора.

Отмечается, что главу правительства Ирландии сопровождал генеральный прокурор Украины Андрей Костин, который показал Варадкару места российских преступлений в Буче.   

"Генпрокурор рассказал господину премьер-министру, что в Бучанском районе было убито более 1400 гражданских, еще больше подверглись пыткам. Он отметил, что системность этих преступлений свидетельствует о том, что агрессор преследует украинцев из-за национальной идентичности и проукраинской позиции", – сказано в сообщении.

В ОГПУ указали, что аналогичные случаи фиксируются и в других освобожденных городах.

"Украина имеет две основные цели: остановить российскую агрессию и положить конец безнаказанности РФ за международные преступления. Кремлевский режим является угрозой для всего мира. Поэтому весь мир должен действовать совместно и скоординировано, чтобы привлечь руководителей режима и их приспешников к ответственности за все совершенное ими зло", – отметил Костин.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в конце марта, что за 33 дня оккупации в Буче и Бучанском районе погибло более 1400 человек, в том числе 37 детей. "Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений", – отмечал глава государства.

Ирландия поддержала создание спецтрибунала по преступлениям страны-агрессора России против Украины.

Теги: Украина, Ирландия, Буча, война России против Украины, визит, Лео Варадкар, премьер-министр, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин, прокурор, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Грею животик". Беременная Саша Бо снялась в раздельном купальнике. Фото
"Грею животик". Беременная Саша Бо снялась в раздельном купальнике. Фото
Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками
Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами
Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами
"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях
"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях
Галина ГРИШИНА
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
Галина ГРИШИНА
Вот почему томаты наращивают толстую кожуру и становятся непригодны к засолке. Эксперты рассказали, как избежать этой проблемы
Вот почему томаты наращивают толстую кожуру и становятся непригодны к засолке. Эксперты рассказали, как избежать этой проблемы
Галина ГРИШИНА
Кацурин показал фото со своего мальчишника перед свадьбой с Дорофеевой
Кацурин показал фото со своего мальчишника перед свадьбой с Дорофеевой
"Мне кажется, это окружение на нее повлияло". Monatik высказался о "молчунье" Ани Лорак
"Мне кажется, это окружение на нее повлияло". Monatik высказался о "молчунье" Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
Полякова анонсировала обновленное шоу "Все буде добре" во Дворце "Украина"
Полякова анонсировала обновленное шоу "Все буде добре" во Дворце "Украина"
Галина ГРИШИНА
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару и высказались о свингерских вечеринках
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках
Галина ГРИШИНА
Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера
Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера
"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем
"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем
Галина ГРИШИНА
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (119169)
2
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (39390)
3
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (31498)
4
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (30436)
5
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (29733)
6
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (27865)
7
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски (23055)
8
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным (22792)
 
 
 
 