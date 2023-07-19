"Нейтральность не означает равнодушия". Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии

Политики провели переговоры на тему безопасности, а также политического и экономического взаимодействия стран.
"Хотя Ирландия является нейтральной страной, эта нейтральность не означает равнодушия, и это очень важно. Спасибо за всю поддержку!", – написал украинский президент.
О визите Варадкара утром сообщил в Telegram Офиса генпрокурора Украины. Глава ОГПУ Андрей Костин сопровождал ирландского премьера во время посещения мест истребления украинцев российскими оккупантами в Буче под Киевом.
Ирландия поддержала создание спецтрибунала по преступлениям страны-агрессора России против Украины.