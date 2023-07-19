Зеленский об ударе оккупантов: Попытка России причинить боль Одессе. Воздушный щит Украины нуждается в усилении

"В течение всего дня максимум внимания – ликвидации последствий удара российских террористов по Одессе, по общинам в области, по Черноморску [Одесской области], по нашим портам", – сказал президент Украины.

По словам Зеленского, российская атака 19 июля была "едва ли не самой большой за все время полномасштабной войны попыткой России причинить боль Одессе".

"Спасибо ПВО, всем нашим защитникам неба, последствия этого удара – все же меньше, чем могли бы быть… С каждым таким ударом мы обращаемся к партнерам снова и снова: воздушный щит Украины нуждается в усилении", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что после утреннего селекторного совещания, посвященного ликвидации последствий российской ракетно-дроновой атаки, в общинах, пострадавших от ударов этой ночью, уже начались первоочередные ремонтные работы.

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