Зеленский об ударе оккупантов: Попытка России причинить боль Одессе. Воздушный щит Украины нуждается в усилении

"В течение всего дня максимум внимания – ликвидации последствий удара российских террористов по Одессе, по общинам в области, по Черноморску [Одесской области], по нашим портам", – сказал президент Украины.
По словам Зеленского, российская атака 19 июля была "едва ли не самой большой за все время полномасштабной войны попыткой России причинить боль Одессе".
"Спасибо ПВО, всем нашим защитникам неба, последствия этого удара – все же меньше, чем могли бы быть… С каждым таким ударом мы обращаемся к партнерам снова и снова: воздушный щит Украины нуждается в усилении", – подчеркнул он.
Зеленский добавил, что после утреннего селекторного совещания, посвященного ликвидации последствий российской ракетно-дроновой атаки, в общинах, пострадавших от ударов этой ночью, уже начались первоочередные ремонтные работы.
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Оккупанты в ночь на 19 июля ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, одновременно запустив по югу дроны Shahed-136 (восемь были сбиты над регионом), указали в ОК "Юг" ВСУ. "Х-59 была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг… "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки", – рассказали украинские военные.
В правительстве Украины проинформировали, что РФ обстреляла порты Одесса и Черноморск. "Ночью… Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В результате повреждены резервуары и причалы Одесского порта", – отметил вице-премьер Александр Кубраков.
В ходе российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве.
По данным ОГПУ, в результате самого масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадали не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.