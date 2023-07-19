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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если бы у нас были дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot, они бы защитили инфраструктуру Одессы

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Украине "пока не хватает" систем ПВО, чтобы защитить свою инфраструктуру, в том числе портовую, отметил Зеленский
Украине "пока не хватает" систем ПВО, чтобы защитить свою инфраструктуру, в том числе портовую, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Для защиты Одессы с воздуха от атак российских оккупантов Украине нужны дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot. Об этом 19 июля в Киеве на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

"Есть две системы на сегодня. Я договаривался с президентом [Франции Эммануэлем] Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, когда мы получили SAMP-T. Не будем сейчас говорить, где находятся эти системы, но они работают, работают прекрасно. Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, они бы защитили инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру… Или это системы Patriot. Вы также прекрасно знаете, кто нам дал эти системы", – рассказал президент.

Но "всего этого", по словам Зеленского, Украине "пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру".

Контекст:

Оккупанты в ночь на 19 июля ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, одновременно запустив по югу дроны Shahed-136 (восемь были сбиты над регионом), указали в ОК "Юг" ВСУ. "Х-59 была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг… "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки", – рассказали украинские военные.

В правительстве Украины проинформировали, что РФ обстреляла порты Одесса и Черноморск. "Ночью… Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В результате повреждены резервуары и причалы Одесского порта", – отметил вице-премьер Александр Кубраков.

В ходе российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве.

По данным ОГПУ, в результате самого масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.

Теги: Украина, Одесса, ПВО, Одесская область, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, президент, пресс-конференция, инфраструктура, порт
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