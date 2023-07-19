Зеленский: Если бы у нас были дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot, они бы защитили инфраструктуру Одессы

Украине "пока не хватает" систем ПВО, чтобы защитить свою инфраструктуру, в том числе портовую, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

"Есть две системы на сегодня. Я договаривался с президентом [Франции Эммануэлем] Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, когда мы получили SAMP-T. Не будем сейчас говорить, где находятся эти системы, но они работают, работают прекрасно. Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, они бы защитили инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру… Или это системы Patriot. Вы также прекрасно знаете, кто нам дал эти системы", – рассказал президент.

Но "всего этого", по словам Зеленского, Украине "пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру".