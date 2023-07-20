Оккупанты ночью ударили по Николаеву. Ранения получили 18 человек, в том числе пять детей

"Всего пострадали 18 человек, из них девять госпитализированы, в том числе пять детей. Два человека спасены из-под завалов. Это чудо, что удалось спасти", – отметил глава ОВА.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что из-под завалов жилого дома спасли мужчину и женщину. По его словам, многим пострадавшим оказали помощь на месте прилета.

Сейчас решается вопрос о переселении людей из разрушенного дома.