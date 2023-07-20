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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки поразили 11 районов скопления оккупантов, произошло около 30 боевых столкновений с противником – Генштаб ВСУ

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили склад боеприпасов противника
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили склад боеприпасов противника
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

За минувшие сутки произошло около 30 боевых столкновений между украинскими военными и российскими оккупантами. Об этом 20 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

На купянском направлении украинские военные держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки.

На лиманском направлении враг также нанес авиационные удары возле ряда населенных пунктов.

На авдеевском направлении силы обороны под плотным огнем авиации и артиллерии противника успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе Авдеевки.

На марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков в районах Марьинки и Красногоровки.

На шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 11 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы врага.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JLo2Pw2QcZD3GzfiLn2JXCqz1yFr5LJudoMpkcRaZShQDbN78XbZrrUa4zJ63F3Sl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление, силы обороны Украины
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