Силы обороны за сутки поразили 11 районов скопления оккупантов, произошло около 30 боевых столкновений с противником – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили склад боеприпасов противника Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Противник сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

На купянском направлении украинские военные держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки.

На лиманском направлении враг также нанес авиационные удары возле ряда населенных пунктов.

На авдеевском направлении силы обороны под плотным огнем авиации и артиллерии противника успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе Авдеевки.

На марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков в районах Марьинки и Красногоровки.

На шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 11 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы врага.