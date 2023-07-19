Украинская авиация нанесла пять ударов по оккупантам за сутки – Генштаб ВСУ

Украинские пилоты совершили ряд боевых вылетов и нанесли пять ударов по районам скопления российских оккупантов Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Также украинскими защитниками были уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, девять артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага", – сказано в сводке.

В то же время, напомнили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс", одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных беспилотника типа Shahed.

"Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам", – подчеркнули украинские военные.

По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины были уничтожены 13 крылатых ракет "Калибр", одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 23 ударных БПЛА типа Shahed.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что российские оккупанты в течение суток нанесли 66 авиационных ударов и совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, произвели десятки минометных и артиллерийских обстрелов по украинским населенным пунктам.