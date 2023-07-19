Украинская авиация нанесла пять ударов по оккупантам за сутки – Генштаб ВСУ

Также украинскими защитниками были уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, девять артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага", – сказано в сводке.
В то же время, напомнили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс", одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных беспилотника типа Shahed.
"Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам", – подчеркнули украинские военные.
По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины были уничтожены 13 крылатых ракет "Калибр", одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 23 ударных БПЛА типа Shahed.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе ВСУ.
Там добавили, что российские оккупанты в течение суток нанесли 66 авиационных ударов и совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, произвели десятки минометных и артиллерийских обстрелов по украинским населенным пунктам.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 19 июля 2023 года, составили: около 239 480 военных убитыми, 8059 боевых бронированных машин, 4123 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.