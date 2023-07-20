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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Компания "Метинвест" передала украинским бойцам 1500 дронов разных марок

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Рекордно крупную партию в 100 Mavic 3 Fly More Combo компания передала Сухопутным войскам ВСУ для защиты восточного и южного направлений фронта
Рекордно крупную партию в 100 Mavic 3 Fly More Combo компания передала Сухопутным войскам ВСУ для защиты восточного и южного направлений фронта
Фото: metinvest.media

За почти полтора года полномасштабной войны группа "Метинвест" передала силам обороны Украины более 1500 беспилотников разных модификаций. Такое количество переданных дронов делает "Метинвест" крупнейшим поставщиком БПЛА для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов, сообщили 20 июля в пресс-службе компании. Дроны военным поставляют бесплатно, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

Одними из наиболее востребованных моделей, пользующихся спросом среди защитников, являются разведывательные дроны DJI Mavic, помогающие эффективно выявлять технику, перемещения россиян и корректировать удары по их позициям. Конкурентным преимуществом этой модели является отличная оптика и навигация, отметили в "Метинвесте". Рекордно крупную партию в 100 Mavic 3 Fly More Combo компания передала Сухопутным войскам ВСУ для защиты восточного и южного направлений фронта.

Также "Метинвест" доставляет на передовую разведывательные БПЛА, работающие по принципу самолета, например "Валькирии". Десять таких беспилотных авиационных комплексов недавно получили пограничники. "Невидимые" для враждебных РЭБ, эти БПЛА украинского производства могут летать даже в сложных погодных условиях и предоставлять ценную информацию о расположении и перемещении врага, которой другими способами не добьешься. Всего защитники получили от "Метинвеста" полсотни разведывательных самолетов: "Фурий", "Эльфов", "Валькирий".

"Наличие современных БПЛА – важный залог успеха армии во время боевых действий, поэтому с начала войны "Метинвест" сосредоточил усилия на непрерывной поставке БПЛА для наших защитников. Мы уже передали на фронт более 1500 технологических "птичек" и будем поставлять их в дальнейшем. Мы верим в победу Украины. И делаем все возможное, чтобы этот момент наступил как можно скорее, а наши воины вернулись домой", – отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Всего с начала полномасштабной войны в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова "Метинвест" направил на поддержку украинской армии более 2 млрд грн. Кроме дронов, компания поставляет силам обороны государства военную оптику, защитную амуницию, мобильные укрытия, защитные щиты для автомобилей, автомобили и другое снаряжение.

Теги: бизнес, Метинвест, оборона, пограничники, беспилотники, технологии, ВСУ, наступление, Юрий Рыженков
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