NASAMS, боеприпасы и беспилотники. США объявили о военной помощи Украине на $1,3 млрд

В пакет помощи вошли:

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – отметили в Пентагоне.

Контекст:

О предыдущем пакете военной помощи для Украины на $800 млн министерство обороны США объявило 7 июля. В пакет вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы), 105-мм снаряды, а также боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. Также США предоставят Украине бронированную технику Bradley и Stryker, высокоточные авиационные снаряды и запчасти для ремонта и оборудования, рассказал заместитель министра обороны США Колин Халь.

Всего Штаты предоставили Украине военной помощи на более чем $40 млрд.