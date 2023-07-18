США в целом предоставили Украине военной помощи на $40 млрд – Милли

Он напомнил, что недавно США объявили о дополнительном пакете помощи на $800 млн.
"В совокупности обучение и оснащение позволяют Украине иметь потенциал и возможности для самообороны. В настоящее время общая сумма помощи США Украине в области безопасности составляет более $40 млрд, что является очень четким сигналом", – подчеркнул Милли.
Генерал добавил, что США твердо придерживаются своего обязательства оказывать практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность.
"Борьба Украины – это не просто битва против агрессивного захватчика, это борьба за принципы, которые связывают нас как свободный мир – суверенитет, самоопределение и верховенство закона против верховенства силы. Сегодняшнее собрание контактной группы по обороне Украины подчеркивает нашу глобальную приверженность", – подытожил он.
7 июля министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн. В пакет вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы), 105-мм снаряды, а также боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. Также США предоставят Украине бронированную технику Bradley и Stryker, высокоточные авиационные снаряды и запчасти для ремонта и оборудования, рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Халь.