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США в целом предоставили Украине военной помощи на $40 млрд – Милли

По словам Милли, предоставленная Штатами помощь является очень четким сигналом
По словам Милли, предоставленная Штатами помощь является очень четким сигналом
Фото: EPA

Общая сумма помощи США Украине в области безопасности составляет более $40 млрд. Об этом 18 июля заявил на пресс-конференции по итогам 14-го заседания в формате "Рамштайн" председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, расшифровку опубликовала пресс-служба Пентагона.

Он напомнил, что недавно США объявили о дополнительном пакете помощи на $800 млн.

"В совокупности обучение и оснащение позволяют Украине иметь потенциал и возможности для самообороны. В настоящее время общая сумма помощи США Украине в области безопасности составляет более $40 млрд, что является очень четким сигналом", – подчеркнул Милли.

Генерал добавил, что США твердо придерживаются своего обязательства оказывать практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность.

"Борьба Украины – это не просто битва против агрессивного захватчика, это борьба за принципы, которые связывают нас как свободный мир – суверенитет, самоопределение и верховенство закона против верховенства силы. Сегодняшнее собрание контактной группы по обороне Украины подчеркивает нашу глобальную приверженность", – подытожил он.

Контекст:

7 июля министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн. В пакет вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы), 105-мм снаряды, а также боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. Также США предоставят Украине бронированную технику Bradley и Stryker, высокоточные авиационные снаряды и запчасти для ремонта и оборудования, рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Халь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, война, военная помощь, война России против Украины, Марк Милли
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