США в целом предоставили Украине военной помощи на $40 млрд – Милли

Он напомнил, что недавно США объявили о дополнительном пакете помощи на $800 млн.

"В совокупности обучение и оснащение позволяют Украине иметь потенциал и возможности для самообороны. В настоящее время общая сумма помощи США Украине в области безопасности составляет более $40 млрд, что является очень четким сигналом", – подчеркнул Милли.

Генерал добавил, что США твердо придерживаются своего обязательства оказывать практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность.

"Борьба Украины – это не просто битва против агрессивного захватчика, это борьба за принципы, которые связывают нас как свободный мир – суверенитет, самоопределение и верховенство закона против верховенства силы. Сегодняшнее собрание контактной группы по обороне Украины подчеркивает нашу глобальную приверженность", – подытожил он.