Четыре Leopard, 10 БТР, "скорые" и полевой госпиталь. Испания объявила об отправке военной помощи Украине

Роблес отметила, что 18 июля в Украину был отправлен полевой госпиталь с возможностями экстренной хирургии, необходимыми послеоперационными помещениями, аптекой, стерилизацией, лабораторией и двумя модулями госпитализации.
По словам министра, прибытие госпиталя в Польшу транзитом в Украину запланировано на 23 июля. Она отметила, что 17 июля в Украину вернулись украинские врачи и персонал тылового обеспечения, которые после двухнедельной интенсивной подготовки в Сарагосе могут развернуть и обустроить этот госпиталь в зоне боевых действий и управлять им.
Кроме того, Роблес объявила, что на следующей неделе из Испании морем отправятся в Украину четыре танка Leopard 2A4, 10 бронетранспортеров и несколько вездеходных бронированных машин, легких грузовиков и машин скорой помощи.
Министр также объявила об отправке в течение лета новой партии легкого оружия и крупнокалиберных боеприпасов.
Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.
13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех ЗРК Hawk. 10 ноября глава минобороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.
В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.
15 июня Роблес на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в Брюсселе сообщила, что Испания предоставит Украине 20 бронемашин TOA M113 и четыре танка Leopard 2А4.