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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четыре Leopard, 10 БТР, "скорые" и полевой госпиталь. Испания объявила об отправке военной помощи Украине

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Испания передает последние четыре танка Leopard из обещанных Украине
Испания передает последние четыре танка Leopard из обещанных Украине
Фото: EPA

На следующей неделе Испания морем отправит в Украину четыре боевых танка Leopard 2A4. Об этом 18 июля заявила министр обороны страны Маргарита Роблес на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), сообщает минобороны Испании.

Роблес отметила, что 18 июля в Украину был отправлен полевой госпиталь с возможностями экстренной хирургии, необходимыми послеоперационными помещениями, аптекой, стерилизацией, лабораторией и двумя модулями госпитализации.

По словам министра, прибытие госпиталя в Польшу транзитом в Украину запланировано на 23 июля. Она отметила, что 17 июля в Украину вернулись украинские врачи и персонал тылового обеспечения, которые после двухнедельной интенсивной подготовки в Сарагосе могут развернуть и обустроить этот госпиталь в зоне боевых действий и управлять им.

Кроме того, Роблес объявила, что на следующей неделе из Испании морем отправятся в Украину четыре танка Leopard 2A4, 10 бронетранспортеров и несколько вездеходных бронированных машин, легких грузовиков и машин скорой помощи.

Министр также объявила об отправке в течение лета новой партии легкого оружия и крупнокалиберных боеприпасов.

Контекст:

Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.

13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех ЗРК Hawk. 10 ноября глава минобороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.

В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.

15 июня Роблес на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в Брюсселе сообщила, что Испания предоставит Украине 20 бронемашин TOA M113 и четыре танка Leopard 2А4.

Теги: Испания, танки, военная техника, военная помощь, БТР, бронетранспортер, война России против Украины, Маргарита Роблес, Leopard
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