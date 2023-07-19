Четыре Leopard, 10 БТР, "скорые" и полевой госпиталь. Испания объявила об отправке военной помощи Украине

Роблес отметила, что 18 июля в Украину был отправлен полевой госпиталь с возможностями экстренной хирургии, необходимыми послеоперационными помещениями, аптекой, стерилизацией, лабораторией и двумя модулями госпитализации.

По словам министра, прибытие госпиталя в Польшу транзитом в Украину запланировано на 23 июля. Она отметила, что 17 июля в Украину вернулись украинские врачи и персонал тылового обеспечения, которые после двухнедельной интенсивной подготовки в Сарагосе могут развернуть и обустроить этот госпиталь в зоне боевых действий и управлять им.

Кроме того, Роблес объявила, что на следующей неделе из Испании морем отправятся в Украину четыре танка Leopard 2A4, 10 бронетранспортеров и несколько вездеходных бронированных машин, легких грузовиков и машин скорой помощи.

Министр также объявила об отправке в течение лета новой партии легкого оружия и крупнокалиберных боеприпасов.