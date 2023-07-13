Испания присоединяется к G7 по гарантиям безопасности Украины

По словам Санчеса, гарантии безопасности не представляют большой перемены в том, что Испания уже делает для Украины Фото: EPA

"Как и большинство других стран во время встречи, Испания решила присоединиться к этой декларации G7. Цель будет состоять в том, чтобы гарантировать Украине поддержку подписантов для развития своих Вооруженных сил, чтобы они были способны осуществлять свою законную оборону, а также свое эффективное сдерживание России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – объяснил свое решение Санчес.

Он также добавил, что эти гарантии безопасности не представляют большой перемены в том, что Испания уже делает для Украины: оказывает военную помощь и обучает солдат.

Речь идет о том, чтобы формализовать обязательство о том, что эта поддержка будет сохраняться в долгосрочной перспективе, подчеркнул испанский премьер.