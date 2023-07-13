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Испания присоединяется к G7 по гарантиям безопасности Украины

По словам Санчеса, гарантии безопасности не представляют большой перемены в том, что Испания уже делает для Украины
По словам Санчеса, гарантии безопасности не представляют большой перемены в том, что Испания уже делает для Украины
Фото: EPA

Испания присоединится к странам G7 в предоставлении долгосрочных гарантий безопасности для Украины, чтобы она могла сдерживать Россию от дальнейшей агрессии. Об этом 12 июля заявил премьер Испании Педро Санчес по завершении саммита лидеров стран НАТО, пишет El Espanol.

"Как и большинство других стран во время встречи, Испания решила присоединиться к этой декларации G7. Цель будет состоять в том, чтобы гарантировать Украине поддержку подписантов для развития своих Вооруженных сил, чтобы они были способны осуществлять свою законную оборону, а также свое эффективное сдерживание России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – объяснил свое решение Санчес.

Он также добавил, что эти гарантии безопасности не представляют большой перемены в том, что Испания уже делает для Украины: оказывает военную помощь и обучает солдат.

Речь идет о том, чтобы формализовать обязательство о том, что эта поддержка будет сохраняться в долгосрочной перспективе, подчеркнул испанский премьер.

Контекст:

Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявлял 15 апреля президент Владимир Зеленский.

Американская The Wall Street Journal написала 22 мая, что западные союзники до вступления Украины в НАТО могут предложить ей так называемую израильскую модель безопасности. По словам источников, знакомых с проектом, Украина получит право созывать заседания НАТО и обращаться за помощью к отдельным странам блока. США при этом будут выступать главным гарантом этих договоренностей, но Великобритания, Франция и Германия также планируют стать сторонами договора, указала WSJ.

По словам Зеленского, самая лучшая гарантия для Украины – это членство в НАТО. 10 июня президент заявил: в Киеве понимают, что во время войны Украина не сможет стать членом Альянса, но ей нужны юридические гарантии безопасности на пути в НАТО.

Страны G7 12 июля приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке". СМИ сообщали, что декларацию, вероятно, также подпишут Польша и Румыния.

В тот же день к гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились пять стран Северной Европы – Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Испания, саммит, саммит НАТО, Педро Санчес
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