К гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились пять стран Северной Европы

"Мы [лидеры стран Северной Европы] обязуемся продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. С этой целью мы приветствуем совместную декларацию G7 о поддержке Украины. Вместе с партнерами мы намерены развивать рамки обязательств и договоренностей с учетом широкого спектра потребностей – от предоставления современной военной техники до тренировочных инициатив и поддержания устойчивости, – сказано в тексте заявления. – Мы будем делать это для того, чтобы внести вклад в долгосрочную безопасность Украины, сдержать будущую российскую агрессию, укрепить экономическую стабильность и устойчивость Украины, а также предоставить техническую и финансовую поддержку для удовлетворения ее неотложных потребностей".

Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия сообщили о намерении поддерживать Украину в процессе защиты ее суверенитета и территориальной целостности, восстановлении экономики, защите граждан и продвижении программы реформ, а также интеграции Киева в евроатлантическое сообщество.