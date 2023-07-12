К гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились пять стран Северной Европы

"Мы [лидеры стран Северной Европы] обязуемся продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. С этой целью мы приветствуем совместную декларацию G7 о поддержке Украины. Вместе с партнерами мы намерены развивать рамки обязательств и договоренностей с учетом широкого спектра потребностей – от предоставления современной военной техники до тренировочных инициатив и поддержания устойчивости, – сказано в тексте заявления. – Мы будем делать это для того, чтобы внести вклад в долгосрочную безопасность Украины, сдержать будущую российскую агрессию, укрепить экономическую стабильность и устойчивость Украины, а также предоставить техническую и финансовую поддержку для удовлетворения ее неотложных потребностей".
Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия сообщили о намерении поддерживать Украину в процессе защиты ее суверенитета и территориальной целостности, восстановлении экономики, защите граждан и продвижении программы реформ, а также интеграции Киева в евроатлантическое сообщество.
Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявлял 15 апреля Зеленский.
Американская The Wall Street Journal написала 22 мая, что западные союзники до вступления Украины в НАТО могут предложить ей так называемую израильскую модель безопасности. По словам источников, знакомых с проектом, Украина получит право созывать заседания НАТО и обращаться за помощью к отдельным странам блока. США при этом будут выступать главным гарантом этих договоренностей, но Великобритания, Франция и Германия также планируют стать сторонами договора, указала WSJ.
По словам Зеленского, самая лучшая гарантия для Украины – это членство в НАТО. 10 июня президент заявил: в Киеве понимают, что во время войны Украина не сможет стать членом Альянса, но ей нужны юридические гарантии безопасности на пути в НАТО.
Страны G7 приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке". СМИ сообщали, что декларацию, вероятно, также подпишут Польша и Румыния.
В Кремле заявили, что гарантии безопасности стран G7 для Украины являются посягательством на безопасность РФ.