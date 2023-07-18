США намерены в ближайшие дни объявить о новом пакете помощи Украине на $1,3 млрд – Reuters

В новый пакет помощи войдут средства ПВО, системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, взрывающиеся беспилотники и боеприпасы, речь идет о выделении помощи по программе USAI, когда США закупают оборудование у промышленности, а не берут его из запасов Пентагона.

По информации собеседников СМИ, среди вооружения, которое США намерены закупить для Украины, – зенитные ракетные комплексы VAMPIRE (их называют "убийцами дронов"), системы противодействия БПЛА австралийской компании DroneShield, а также радары, сенсоры и аналитические системы.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. В рамках этой программы США выделили уже 42 пакета военной помощи, о последнем было объявлено 7 июля.

О предоставлении очередного пакета военной помощи собеседники Reuters в США рассказали во время заседания контактной группы "Рамштайн".