В ближайшее время Бельгия, Нидерланды и Люксембург передадут Украине бронетранспортеры M113 – министры обороны

Количество бронемашин, которые получит Украина, в заявлении не уточняется. Бронетранспортеры будут переданы Украине безвозмездно.
"Мы подтверждаем нашу неизменную решимость поддерживать Украину в ответ на продолжающуюся неприемлемую российскую агрессию. С самого начала мы объединили наши усилия, чтобы оказать существенную международную поддержку Украине сейчас и в долгосрочной перспективе", – говорится в совместном заявлении министров обороны Бельгии (Людивин Дедондер), Люксембурга (Франсуа Бауш) и Нидерландов (Кайса Оллонгрен).
В документе отмечается, что Бельгия, Люксембург и Нидерланды (Бенилюкс) в настоящее время согласовали инициативу, финансируемую совместными усилиями, чтобы обеспечить поставку в Украину отремонтированных M113 из промышленных запасов.
"Объединяя наши усилия, мы реагируем на просьбу Вооруженных сил Украины о дальнейшем развертывании бронетехники", – добавили министры.
Указывается, что в ближайшие месяцы Украина получит несколько бронетранспортеров M113, оснащенных дистанционно управляемой системой вооружения и установкой пулемета калибра 7,62 мм или 12,7 мм. Также будет предоставлен "пакет запасных частей".
M113 – это гусеничный бронетранспортер, стоящий на вооружении многих армий мира. Основное предназначение – перевозка солдат в боевых условиях. Украина уже получила от партнеров десятки бронетранспортеров М113. Об их поставках ранее заявляли, в частности, Литва, Испания, Германия (датские БТР, переоборудование которых финансировала ФРГ) и Австралия.
16 июня Совет министров Бельгии принял решение о предоставлении Украине 15-го пакета военной помощи для борьбы с российской агрессией, заявляла Дедондер. Стоимость нового пакета помощи Украине была оценена примерно в €11 млн, за эти средства, как сообщалось, Бельгия отремонтирует и передаст украинской армии американские гусеничные бронетранспортеры M113. Телекомпания RTBF отмечала, что такая бронетехника была снята с вооружения бельгийской армии более 10 лет назад.
Нидерланды активно поддерживают Украину в войне против РФ, предоставляя ей военную, финансовую и гуманитарную помощь. В 2022 году только на военную помощь Украине, по данным правительства Нидерландов, выделили €1 млрд.
По данным издания Politico, Нидерланды, вероятно, первыми передадут Киеву истребители F-16.
Первый в 2023 году пакет помощи Украине на сумму €274 млн Нидерланды выделили в апреле. Деньги из него, в частности, направили на нелетальную поддержку украинской армии, разминирование и продовольственную безопасность, сообщило правительство страны.
Бельгия объявила о передаче Украине пулеметов и топлива, 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов уже на третий день полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года.
В числе переданной Бельгией Украине помощи – ракеты AIM-120 AMRAAM, ручные противотанковые гранатометы LAW, противотанковые гранаты, пулеметы, автоматические винтовки, легкая бронетехника и другое.
В целом с начала полномасштабного вторжения России Бельгия предоставила Украине помощи на более чем €300 млн, сообщила RTBF со ссылкой на информацию минобороны.
Кроме того, Бельгия заморозила в рамках санкций €50,5 млрд российских активов. Предполагается, что эти средства могут быть использованы для послевоенного восстановления Украины.