Украина стала боевой лабораторией и показала, как нужно действовать на поле боя в XXI веке – Уоллес

Уоллес: Украинцам пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет Фото: EPA

По словам Уоллеса, "жажда выживания" Украины означает, что Киев отказался от норм и правил мирного времени, чтобы испытать новое оружие и модификации, предлагаемые союзниками. Это нововведение было выгодно и союзникам Украины, отметил он.

"Им пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет, и они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало нам путь. Я сожалею об обстоятельствах, из-за которых это должно было произойти, но это показало, как нужно действовать в XXI веке на новом поле битвы", – сказал министр.