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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина стала боевой лабораторией и показала, как нужно действовать на поле боя в XXI веке – Уоллес

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Уоллес: Украинцам пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет
Уоллес: Украинцам пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет
Фото: EPA

Украинцы в ходе войны, развязанной против них страной-агрессором Россией, экспериментируют с вооружением, и эта война показала, как нужно действовать в XXI веке. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес журналистам, сообщил 18 июля канал Sky News.

По словам Уоллеса, "жажда выживания" Украины означает, что Киев отказался от норм и правил мирного времени, чтобы испытать новое оружие и модификации, предлагаемые союзниками. Это нововведение было выгодно и союзникам Украины, отметил он.

"Им пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет, и они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало нам путь. Я сожалею об обстоятельствах, из-за которых это должно было произойти, но это показало, как нужно действовать в XXI веке на новом поле битвы", – сказал министр.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, только в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд (более $3 млрд), это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Великобритания, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Бен Уоллес
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