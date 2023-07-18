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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Великобритании: Мы не можем допустить, чтобы война в Украине шла еще 500 дней

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Клеверли: Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира. Российская Федерация может выбрать мир сегодня
Клеверли: Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира. Российская Федерация может выбрать мир – сегодня
Фото: EPA

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 17 июля призвал Россию вывести войска из Украины и выразил уверенность, что РФ ответит за свои преступления. Его речь опубликовала пресс-служба британского правительства.

"Прошло уже более 500 дней с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Погибло не менее 9 тыс. ни в чем не повинных гражданских лиц, в том числе 500 детей. Еще тысячи украинцев были похищены, заключены в тюрьмы и подвергнуты пыткам. Дома, предприятия, школы и больницы превратились в руины",  напомнил Клеверли.

Кроме этого, глава британского МИД отметил, что в российских лагерях находятся около 19 тыс. украинских детей, еще 2,5 млн мужчин и женщин из Украины были депортированы в Россию.

"Это варварские преступления. Россия пытается стереть украинскую идентичность и культурную историю. Она использует детей как инструмент войны. Но мир наблюдает за происходящим, и Россия ответит за это. Мы приветствуем расследование Международного уголовного суда. И мы не оставим камня на камне, пока виновные не будут привлечены к ответственности",  подчеркнул Клеверли.

Он также отметил, что из-за вооруженной агрессии РФ цены на энергоносители во всем мире подскочили на 20%, почти вдвое увеличив глобальную инфляцию.

Кроме того, экспорт украинского продовольствия упал более чем на 40%. Стали стремительно расти цены на продовольствие в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Клеверли заявил, что часть этих потерь "удалось компенсировать за счет Черноморской зерновой инициативы, организованной при посредничестве генерального секретаря ООН и Турции". Однако 17 июля РФ объявила, что отказывается продлевать "зерновую инициативу".

"Мы должны четко понимать, что действия России лишают продовольствия беднейшие слои населения Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней",  сказал глава британского МИД.

Он напомнил, что Генеральная Ассамблея ООН неоднократно призывала к миру, основанному на принципах Устава ООН "и нашей общей вере в то, что сила не равна праву".

"Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира. Российская Федерация может выбрать мир – сегодня. Выводом всех российских войск из Украины",  подчеркнул Клеверли. 

Он призвал президента страны-агрессора Владимира Путина вернуть свои войска домой и "немедленно покончить с этой войной".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 16 июля 2023 года, погибло 9287 мирных жителей, 16 384 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.

Только в Донецкой области, по информации ОВА на 18 июля, погибли 1616 мирных жителей и ранены 3855 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.

Теги: ООН, Великобритания, Совет Безопасности ООН, МИД Великобритании, война России против Украины, Джеймс Клеверли
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