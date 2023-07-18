Глава МИД Великобритании: Мы не можем допустить, чтобы война в Украине шла еще 500 дней

"Прошло уже более 500 дней с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Погибло не менее 9 тыс. ни в чем не повинных гражданских лиц, в том числе 500 детей. Еще тысячи украинцев были похищены, заключены в тюрьмы и подвергнуты пыткам. Дома, предприятия, школы и больницы превратились в руины", – напомнил Клеверли.
Кроме этого, глава британского МИД отметил, что в российских лагерях находятся около 19 тыс. украинских детей, еще 2,5 млн мужчин и женщин из Украины были депортированы в Россию.
"Это варварские преступления. Россия пытается стереть украинскую идентичность и культурную историю. Она использует детей как инструмент войны. Но мир наблюдает за происходящим, и Россия ответит за это. Мы приветствуем расследование Международного уголовного суда. И мы не оставим камня на камне, пока виновные не будут привлечены к ответственности", – подчеркнул Клеверли.
Он также отметил, что из-за вооруженной агрессии РФ цены на энергоносители во всем мире подскочили на 20%, почти вдвое увеличив глобальную инфляцию.
Кроме того, экспорт украинского продовольствия упал более чем на 40%. Стали стремительно расти цены на продовольствие в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Клеверли заявил, что часть этих потерь "удалось компенсировать за счет Черноморской зерновой инициативы, организованной при посредничестве генерального секретаря ООН и Турции". Однако 17 июля РФ объявила, что отказывается продлевать "зерновую инициативу".
"Мы должны четко понимать, что действия России лишают продовольствия беднейшие слои населения Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней", – сказал глава британского МИД.
Он напомнил, что Генеральная Ассамблея ООН неоднократно призывала к миру, основанному на принципах Устава ООН "и нашей общей вере в то, что сила не равна праву".
"Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира. Российская Федерация может выбрать мир – сегодня. Выводом всех российских войск из Украины", – подчеркнул Клеверли.
Он призвал президента страны-агрессора Владимира Путина вернуть свои войска домой и "немедленно покончить с этой войной".
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 16 июля 2023 года, погибло 9287 мирных жителей, 16 384 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.
Только в Донецкой области, по информации ОВА на 18 июля, погибли 1616 мирных жителей и ранены 3855 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.