Глава МИД Великобритании: Мы не можем допустить, чтобы война в Украине шла еще 500 дней

Клеверли: Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира. Российская Федерация может выбрать мир – сегодня Фото: EPA

"Прошло уже более 500 дней с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Погибло не менее 9 тыс. ни в чем не повинных гражданских лиц, в том числе 500 детей. Еще тысячи украинцев были похищены, заключены в тюрьмы и подвергнуты пыткам. Дома, предприятия, школы и больницы превратились в руины", – напомнил Клеверли.

Кроме этого, глава британского МИД отметил, что в российских лагерях находятся около 19 тыс. украинских детей, еще 2,5 млн мужчин и женщин из Украины были депортированы в Россию.

"Это варварские преступления. Россия пытается стереть украинскую идентичность и культурную историю. Она использует детей как инструмент войны. Но мир наблюдает за происходящим, и Россия ответит за это. Мы приветствуем расследование Международного уголовного суда. И мы не оставим камня на камне, пока виновные не будут привлечены к ответственности", – подчеркнул Клеверли.

Он также отметил, что из-за вооруженной агрессии РФ цены на энергоносители во всем мире подскочили на 20%, почти вдвое увеличив глобальную инфляцию.

Кроме того, экспорт украинского продовольствия упал более чем на 40%. Стали стремительно расти цены на продовольствие в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Клеверли заявил, что часть этих потерь "удалось компенсировать за счет Черноморской зерновой инициативы, организованной при посредничестве генерального секретаря ООН и Турции". Однако 17 июля РФ объявила, что отказывается продлевать "зерновую инициативу".

"Мы должны четко понимать, что действия России лишают продовольствия беднейшие слои населения Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней", – сказал глава британского МИД.

Он напомнил, что Генеральная Ассамблея ООН неоднократно призывала к миру, основанному на принципах Устава ООН "и нашей общей вере в то, что сила не равна праву".

"Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира. Российская Федерация может выбрать мир – сегодня. Выводом всех российских войск из Украины", – подчеркнул Клеверли.

Он призвал президента страны-агрессора Владимира Путина вернуть свои войска домой и "немедленно покончить с этой войной".