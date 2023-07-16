Глава минобороны Великобритании: Путин еще может в ближайшие три-четыре года нанести удар

Он отметил, что если президент РФ Владимир Путин проиграет войну против Украины, он "будет ранен".
Уоллес отметил, что у РФ еще есть военно-воздушные силы и флот, который совершает "довольно агрессивные маневры". По словам министра, Путин "еще не закончил с нами" и "имеет возможность в ближайшие три-четыре года нанести удар".
Он также заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия еще есть в российской военной доктрине.
Также министр не исключил российских атак на подводные коммуникации союзников, обеспечивающие передачу данных и энергоресурсов.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке и юге страны.