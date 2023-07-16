Глава минобороны Великобритании: Путин еще может в ближайшие три-четыре года нанести удар

Уоллес отметил, что у РФ еще есть военно-воздушные силы и флот Фото: EPA

Он отметил, что если президент РФ Владимир Путин проиграет войну против Украины, он "будет ранен".

Уоллес отметил, что у РФ еще есть военно-воздушные силы и флот, который совершает "довольно агрессивные маневры". По словам министра, Путин "еще не закончил с нами" и "имеет возможность в ближайшие три-четыре года нанести удар".

Он также заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия еще есть в российской военной доктрине.

Также министр не исключил российских атак на подводные коммуникации союзников, обеспечивающие передачу данных и энергоресурсов.