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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Финляндии: Помощь Украине – не благотворительность. Она борется за нас

Валтонен сказала, что Запад по-прежнему привержен Украине
Валтонен сказала, что Запад по-прежнему привержен Украине
Фото: EPA

Военная помощь Украине не является "благотворительностью". Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times, которое вышло 14 июля.

По ее словам, странам на западе "нужно понять, что, очевидно, это не благотворительность, потому что Украина борется за нас, [...] за нашу свободу и архитектуру европейской безопасности".

Валтонен сказала, что Запад по-прежнему привержен Украине и что это в его интересах. По словам министра, она бы "не сказала, что есть какая-то усталость", и надеется, что ее никогда не будет.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля, направляясь в Вильнюс на саммит НАТО, раскритиковал участников саммита НАТО за обсуждение перспектив членства Украины в Альянсе без Украины.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на следующий день на полях саммита НАТО заявил, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности. Как отмечает Sky News, он рассказал, что иногда можно услышать "ворчание" американских политиков (не администрации) по поводу поддержки Украины, что "мы дали $83 млрд или что-то в этом роде, [и] вы знаете, мы не Amazon". Также Уоллес рассказал о своем визите в Украину. "Я сказал украинцам в прошлом году, когда я ехал 11 часов за списком [оружия], что я – не Amazon", – отметил он.

Зеленский, отвечая на вопрос об этом заявлении, сказал, что не понимает, что Уоллес имел в виду. Он добавил, что Украина всегда была благодарна Великобритании, Уоллесу и другим премьер-министрам и министрам страны. "Я просто не знаю, что [Уоллес] имеет в виду, как еще нам необходимо поблагодарить. Пусть он напишет мне, как мне необходимо его поблагодарить и людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", – сказал Зеленский, поручив министру обороны Украины Алексею Резникову также поблагодарить Уоллеса. 

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 июля отметил, что Зеленский неоднократно выражал свою благодарность главе правительства Великобритании и британскому народу, а также другим союзникам. "Он сделал это очень трогательно в парламенте, когда был в Великобритании в начале этого года", – напомнил премьер-министр.

Уоллес 14 июля объяснил свое резонансное заявление об Amazon, озвученное в контексте разговора о поддержке Украины. "Я говорил о том, что Украине необходимо иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании", – пояснил он. По словам Уоллеса, его комментарий был не "о правительствах, а скорее о гражданах и членах парламентов всего международного сообщества". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, Финляндия, война России против Украины, Бен Уоллес, Элина Валтонен
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